Nasce Joaquim, 2º filho de João Gomes e Ary Mirelle

Colaboração para Splash, em São Paulo

Nasceu hoje (7) Joaquim, o segundo filho de João Gomes, 23, e da influenciadora Ary Mirelle, 23.

O que aconteceu

O nascimento foi anunciado através de uma publicação no Instagram. "Nosso Joaquim, você foi promessa de Deus, foi como nós sonhamos", escreveu Ary Mirelle. "Bem-vindo ao mundo, meu filho Joaquim", postou o cantor em stories.

Por conta da urgência, João Gomes precisou cancelar uma apresentação em Novo Cruzeiro, Minas Gerais. O cantor era uma das atrações confirmadas do 30º Festival da Cachaça. João foi criticado pela Prefeita da cidade.