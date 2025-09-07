Maraisa chora ao falar sobre polêmica com fã-mirim: 'Eu dei o meu melhor'

Maraisa, 37, demonstrou muita chateação após um vídeo cortado de seu atendimento a uma fã-mirim viralizar de forma negativa nas redes sociais.

O que aconteceu

Na madrugada deste domingo, a cantora se pronunciou em seu perfil do Instagram para explicar o ocorrido. Maraisa chegou a chorar durante sua fala, se mostrando visivelmente abalada.

Dias atrás, enquanto saia de seu hotel em São José do Rio Preto (SP) para um show em uma cidade vizinha, a artista foi abordada por um grupo de fãs. Apesar disso, apenas um vídeo de poucos segundos da cantora conversando com essas pessoas viralizou.

Na filmagem, Maraisa já está no carro, quando a mãe de uma criança diz que sua filha canta as músicas da artista desde os 2 anos da idade; como resposta, a cantora comenta apenas 'linda'. Por conta disso, a sertaneja foi duramente criticada nas redes sociais, por, supostamente, não dar atenção aos fãs.

Em seu pronunciamento, a cantora explicou toda a situação, afirmando que a filmagem se tratava do final do atendimento. "Desci do carro, atendi essas pessoas com o maior amor do mundo, carinho do mundo, com o tempo que eu tinha", explicou, mencionando que já estava atrasada para sua apresentação.

Ainda de acordo com Maraisa, na hora que a filmagem foi feita, sua equipe já estava focada para chegar no evento e iniciar a noite de trabalho. "Respondi muito rápido, mas não foi para desfazer de ninguém", explicou.

Mesmo sempre lidando com comentários na internet, Maraisa admitiu que esses, em específicos, a abalaram demais. "Eu sou ser humano, por mais que a gente queira mostrar que a gente não liga para as coisas, tem coisa que machuca... Tem coisa que tira do sério, e, principalmente, quando tento dar o meu melhor e as pessoas mentem sobre aquilo que dei o meu melhor. Eu fiquei chateadíssima".

A cantora se mostrou muito ferida por dar o seu melhor, ser carinhosa com seus fãs e, mesmo assim, ser massacrada na internet por um trecho fora de contexto. "É claro que não é toda vez que a gente consegue atender, é claro que por mais que a gente queira dar o nosso melhor, não é toda vez que a gente consegue, mas não é o caso. Nesse caso, não foi assim que aconteceu [...]. Eu não acredito que para eu trabalhar em paz, eu tenho que provar as coisas que eu faço".