Luciano Huck comete gafe e erra nome de personagem de 'Vale Tudo'
Luciano Huck, 54, cometeu uma gafe ao recepcionar Malu Galli como júri artístico da Dança dos Famosos 2025 de hoje.
O que aconteceu
Ao comentar sobre a personagem da atriz em "Vale Tudo" (Globo), Luciano se referiu a ela como "Tia Cecília". A personagem de Galli na novela se chama "Celina".
Imediatamente, ele foi corrigido por Ed Gama. "É Celina, rapaz."
O apresentador admitiu o erro e elogiou Malu Galli e a novela. Luciano Huck disse ainda ligar sempre para Manuela Dias para parabenizá-la pela trama.
Nas redes sociais, o momento foi comentado.