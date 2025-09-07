Livro lido por Odete Roitman em 'Vale Tudo' dispara entre os mais vendidos

Uma cena em que Odete Roitman aparece lendo o livro "O Perigo de Estar Lúcida" em "Vale Tudo" impulsionou as vendas da obra.

O que aconteceu

A cena em questão foi exibida no último sábado (6). A personagem vivida por Débora Bloch aparece lendo o livro escrito por Rosa Monteiro.

Em poucas horas, a procura pelo livro na internet aumentou. Na Amazon, ele ficou entre os cinco livros mais vendidos do Brasil neste domingo (7). Ele está sendo vendido por R$ 53.

O livro foi lançado em novembro de 2023. A obra é escrita por Rosa Monteiro, jornalista nascida em Madri, na Espanha,

A sinopse apresenta o conceito do livro: "E assim o leitor descobrirá a teoria da 'tempestade perfeita' ― aquela que prega que na explosão criativa são postos em cena fatores químicos e situacionais irrepetíveis ― e presenciará o processo de surgimento de ideias de Rosa Montero, desfrutando das vivências da autora, que habitou diretamente, e durante anos, um território nas vizinhanças da loucura", diz a editora na sinopse".