João Silva, filho de Faustão, recebe Lauryn Hill e Travis Scott em festa pós-The Town

João Silva, filho de Faustão, recebeu o rapper Travis Scott e a cantora Lauryn Hill, headliners do primeiro dia de The Town, para uma festa pós-festival, na madrugada deste domingo, 7.

O apresentador mostrou momentos ao lado dos artistas em suas redes sociais. "Como é bom te receber na minha casa, meu amigo!", escreveu ele na legenda de uma publicação ao lado de Scott. Ele ainda mostrou nos Stories o momento em que tirava uma foto ao lado de Lauryn.

Travis Scott fechou a primeira noite de shows do The Town 2025, com um show ágil que mobilizou uma plateia eufórica. Lauryn, por sua vez, entregou um espetáculo vigoroso em que mostrou todo o seu potencial para se reinventar no palco.