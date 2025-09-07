Topo

Gloria Pires posa com biquíni estampado e celebra fim de semana

Gloria Pires aparece de biquíni em sequência de fotos - Reprodução/Instagram
Gloria Pires aparece de biquíni em sequência de fotos Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash. em São Paulo

07/09/2025 19h45

Gloria Pires, 62, posou com um biquíni estampado nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz publicou uma sequência de fotos resumindo o final de semana. "Segue o dump do finde, com sol, lua gigante e visitantes variados", escreveu a atriz.

Na primeira imagem, Gloria aparece usando um biquíni estampado e com os cabelos molhados, perto da piscina. Nas outras fotos, a atriz mostrou animais como aves, gato e até mesmo um avestruz.

Nos comentários, a atriz recebeu elogios dos fãs. "Linda, muito linda", escreveu um. "Perfeita", comentou outro.

Famosos como Carolina Ferraz e Antônio Calloni também comentaram. A atriz elogiou escrevendo "Que onda boa" e Calloni comentou emojis.

