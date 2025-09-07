Topo

Faustão 'está bem', mas precisa de 'cautela e muita fisioterapia', diz filho

07/09/2025 18h12

João Silva, filho do apresentador Faustão, falou a respeito da saúde do pai durante o festival The Town no último sábado, 6. As declarações foram feitas ao canal CNN Brasil. "Meu pai está bem. A recuperação é um dia após o outro. Mas está indo legal. Acho que em dois meses nós vamos ver uma bela melhora. O prognóstico é esse: de recuperação, cautela, treinamento físico, muita fisioterapia. É isso", afirmou.

No último dia 28 de agosto Faustão recebeu alta do hospital em que estava internado desde maio, após realizar dois transplantes, de fígado e de rim. Desde então, realiza tratamento em sua casa. Nos últimos anos, ele também passou por um transplante de coração e outro de rim.

Questionado se o pai segue "comunicativo", João sorriu e respondeu: "Super! Do jeito dele, mesmo. Meu pai é muito forte, não tem jeito!"

