Ex-participante de reality enfrenta complicações graves após sétimo parto

Erin Bates, 34, conhecida por sua participação no reality americano Bringing Up Bates, exibido entre 2015 e 2021, enfrenta um grave quadro de saúde após o nascimento de seu sétimo filho.

O que aconteceu

A ex-estrela sofreu complicações no parto, que evoluíram para um choque séptico. Henry nasceu no dia 25 de agosto.

O marido de Erin, Chad Paine, tem utilizado as redes sociais do casal para compartilhar atualizações sobre o estado de saúde da esposa. "Com lágrimas nos olhos, louvamos ao Senhor por estarmos no caminho da recuperação. Suas orações definitivamente tocaram o céu", escreveu ontem, ao publicar também um vídeo emocionante da esposa com o recém-nascido.

Logo após o parto, Erin foi hospitalizada devido a uma infecção urinária grave e uma infecção renal. Segundo seus familiares, o quadro progrediu para sepse, uma infecção generalizada.

No início do mês, Paine contou que a esposa segue internada. "Ela ainda está na UTI enquanto os médicos continuam tratando, diagnosticando e buscando respostas", relatou. Ele também reforçou o pedido de apoio: "Gostaríamos de contar com suas orações por esta linda menina que é uma luz em um mundo escuro. Estamos nos apegando às promessas de Deus."

O marido agradeceu o apoio dos fãs. "Pedimos orações pela recuperação de Erin devido a complicações. Seu trabalho de parto foi mais longo e intenso do que em partos anteriores. Ela tem lutado para superar isso e tem sido um testemunho leve e doce de graça para enfermeiras, equipe e médicos. Todos nós estamos comovidos com sua gentileza e gratidão em meio à dor."