Dinho Ouro Preto no The Town: 'Viva a democracia brasileira'

Capital Inicial se apresenta no segundo dia de The Town - Lucas Ramos / Brazil News
Capital Inicial se apresenta no segundo dia de The Town Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
07/09/2025 17h10

Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, fez uma manifestação política durante o show de hoje (7) no The Town.

O que aconteceu

O Capital Inicial foi a primeira atração do palco principal do segundo dia de festival. Eles se apresentaram no Skyline, com um repertório focado nos grandes sucessos da banda.

Dinho também usou seu espaço para se posicionar. Além de cantar a música "Que País É Esse?", do Legião Urbana, o vocalista disse: "Salve a independência do Brasil, viva a democracia brasileira".

A manifestação de Dinho foi celebrada nas redes sociais. Internautas apontaram que ele falou sobre democracia justamente no Dia da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro.

O show do Capital também teve outros covers. A banda apresentou sua própria versão de "Should I Stay or Should I Go", do The Clash.

Ainda se apresentam no Palco Skyline Bruce Dickinson, Bad Religion e Green Day.

