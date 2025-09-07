De biquíni, Larissa Manoela posta fotos de viagem à Tailândia
Larissa Manoela, 24, compartilhou fotos de sua viagem à Tailândia no ano passado.
O que aconteceu
A atriz apareceu de biquíni em meio a natureza com rochas e areia no local. "Revirando meu álbum de fotos e memórias. Tailândia 2024."
No ar como Estela em Êta Mundo Melhor, na Globo, a atriz recebeu elogios, incluindo da sua colega de elenco, Jeniffer Nascimento: "Princesa."
Na Tailândia, Larissa Manoela realizou o seu segundo casamento com André Luiz Frambach. Ela e o também ator estão juntos desde 2023.