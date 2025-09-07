Topo

De biquíni, Larissa Manoela posta fotos de viagem à Tailândia

Larissa Manoela posta fotos de biquíni para relembrar viagem à Tailândia Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

07/09/2025 16h41

Larissa Manoela, 24, compartilhou fotos de sua viagem à Tailândia no ano passado.

O que aconteceu

A atriz apareceu de biquíni em meio a natureza com rochas e areia no local. "Revirando meu álbum de fotos e memórias. Tailândia 2024."

No ar como Estela em Êta Mundo Melhor, na Globo, a atriz recebeu elogios, incluindo da sua colega de elenco, Jeniffer Nascimento: "Princesa."

Na Tailândia, Larissa Manoela realizou o seu segundo casamento com André Luiz Frambach. Ela e o também ator estão juntos desde 2023.

