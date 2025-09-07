Topo

Entretenimento

De biquíni, Kelly Key chama atenção ao mostrar abdômen definido

Kelly Key abre álbum de fotos das férias com a família - Reprodução/Instagram
Kelly Key abre álbum de fotos das férias com a família Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

07/09/2025 19h44

Kelly Key, 42, chamou atenção ao compartilhar fotos mostrando o seu abdômen.

O que aconteceu

A cantora mostrou o abdômen definido ao compartilhar um álbum de fotos de suas férias com a família. "Inéditas. Álbum de férias aberto! Como eu esqueci de postar estas para vcs!?"

Relacionadas

Kelly Key mostra treino de glúteos após perder 6 kg

Kelly Key reflete sobre ser única mulher a presidir time em Angola

Kelly Key se isola em hotel por 48 horas: 'Sem marido e sem filhos'

Muitos momentos…. Muitos! Gratidão. Kelly Key

Em maio, Kelly Key contou que perdeu 6 kg. "Não sei se vocês conseguem reparar, mas eu perdi 6 kg", disse.

Depois disso, ela mostrou para os seguidores quais foram os exercícios que praticou para perder peso. "Vou compartilhar meu treino com ênfase em posterior e glúteos", falou.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Fê Paes Leme de volta, forró e mais: como foi a 'Dança dos Famosos'

Livro lido por Odete Roitman em 'Vale Tudo' dispara entre os mais vendidos

Luciano Huck comete gafe e erra nome de personagem de 'Vale Tudo'

Priscilla revela que teve casamento discreto com produtor; quem é ele?

Gloria Pires posa com biquíni estampado e celebra fim de semana

De biquíni, Kelly Key chama atenção ao mostrar abdômen definido

'Lutou com bravura e fé': Sabrina Sato fala pela primeira vez sobre o pai

Após eliminação, Fernanda Paes Leme retorna à Dança dos Famosos; entenda

Patrick Schwarzenegger e modelo se casam nos EUA, diz site

Faustão 'está bem', mas precisa de 'cautela e muita fisioterapia', diz filho

Em dia de praia, Viih Tube exibe resultado de procedimentos estéticos