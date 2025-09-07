De biquíni, Kelly Key chama atenção ao mostrar abdômen definido

Kelly Key, 42, chamou atenção ao compartilhar fotos mostrando o seu abdômen.

O que aconteceu

A cantora mostrou o abdômen definido ao compartilhar um álbum de fotos de suas férias com a família. "Inéditas. Álbum de férias aberto! Como eu esqueci de postar estas para vcs!?"

Muitos momentos…. Muitos! Gratidão. Kelly Key

Em maio, Kelly Key contou que perdeu 6 kg. "Não sei se vocês conseguem reparar, mas eu perdi 6 kg", disse.

Depois disso, ela mostrou para os seguidores quais foram os exercícios que praticou para perder peso. "Vou compartilhar meu treino com ênfase em posterior e glúteos", falou.