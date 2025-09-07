Topo

Fê Paes Leme de volta, forró e mais: como foi a 'Dança dos Famosos'

Allan Souza Lima na Dança dos Famosos - Reprodução/Globoplay
Allan Souza Lima na Dança dos Famosos Imagem: Reprodução/Globoplay
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

07/09/2025 20h31

No ritmo do forró, o Dança dos Famosos 2025 começou sua fase classificatória. Confira o que rolou:

Como foi a competição

Na nova fase que se iniciou hoje, os 14 participantes foram divididos em chaves de sete e se apresentarão em domingos alternados. Ao fim de 6 semanas, os quatro com a menor nota de cada chave irão para uma repescagem. Dos oito, quatro serão eliminados.

Eliminada na última semana, Fernanda Paes Leme 'retornou' ao programa, mostrando os bastidores e como comentarista. "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta", disse a atriz.

Malu Galli completou o júri artístico da competição, ao lado de Milton Cunha.

Apresentações

Luan Pereira foi o primeiro a se apresentar, ao som de Limão com Mel. O cantor foi elogiado, mas chamado a atenção para uma falta de sincronia com sua parceira em alguns momentos e por não tê-la conduzido muito durante a dança.

Alvaro foi o segundo a dançar. Ele foi elogiado pela dança bem feita, mas apontado que pode trazer mais energia para as coreografias e ter mais atenção ao sincronismo.

Terceira a dançar, Nicole Bahls foi elogiada. A influenciadora recebeu destaque pelo "borogodó", pela forma bonita de dançar e pela confiança nos passos.

Manu Bahtidão deu sequência as apresentações. A cantora recebeu as melhores notas até então, sendo bastante elogiada pela condução, sincronia, movimentos precisos e movimentos.

Lucas Leto foi o quinto participante. O ator foi chamado atenção por detalhes pequenos na apresentação e elogiado pela entrega nos movimentos dos passos e por não ter perdido o ritmo.

Sexto a dançar. Allan Souza Lima foi um dos mais elogiados da noite. O ator e sua parceira foram elogiados pelas piruetas, pela relação de confiança dançando e pelos movimentos acertados.

Wanessa Camargo encerrou as apresentações da noite. A atriz também foi elogiada e teve alguns pontos apontados, como estar um pouco tensa e se soltar mais nas próximas danças.

Ranking:

1 - Allan Souza Lima: 55.6

Manu Bahtidão: 55,6

3 - Nicole Bahls: 55,3

4 - Lucas Leto: 55,2

5 - Wanessa: 54,8

6 - Alvaro: 54,2

7 - Luan Pereira: 53,9

