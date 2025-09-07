Cantoras acusam compositor de sucessos de assédio sexual e estupro

Nivardo Paz, compositor de sucessos sertanejos interpretados por nomes como Simone Mendes, está sendo acusado de assédio sexual e estupro por duas cantoras.

O que aconteceu

Em entrevista ao Domingo Espetacular, as cantoras Paolla Diaz e Hevelin Lorys acusaram o compositor dos crimes. As duas mulheres não se conheciam até o momento das denúncias virem a tona.

Paolla Diaz, cantora, contou como conheceu Nivardo. "Ele entrou em contato comigo depois de uma composição minha e disse que Simone Mendes, Maiara e Maraisa e Launa Prado estavam procurando composições e ele gostou das minhas."

A cantora relatou que foi encontrar o compositor em seu apartamento e se assustou. "Quando me deparei com ele, ele estava com poucos trajes e me assustei. Eu entrei em choque, porque não estava esperando um compositor me receber de blusa apagada e sem roupa."

Ele não estava normal, eu me apavorei. Ele me ofereceu uma bebida, eu disse que não bebia . Paolla Diaz

Paolla contou ter conseguido sair do apartamento do cantor, mesmo após ele ter tentado impedi-la.

Em entrevista ao programa, Nivardo negou as acusações. "Quando ela chegou, eu estava vestido normal e não tinha segundas intenções com ela. Ela nem pode falar que tentei alguma coisa com ela. No meu entender, ela está denunciando por orgulho, avareza. É tudo uma mera mentira."

Nivardo chegou a ser preso em flagrante após Paolla fugir e chamar a polícia. De acordo com a matéria, o compositor foi solto ao pagar fiança.

O processo foi arquivado por falta de provas e Paolla reabriu a denúncia na Delegacia da Mulher. "No boletim, o delegado não colocou nem metade das provas."

Segunda acusação

Hevelin Lorys, cantora, contou a proposta que recebeu de Nivardo, também pelas redes sociais. Ela o acusa de estupro. "A proposta era gravar um EP, um DVD, na praia de São Paulo com a Lauana Prado e a Simaria. Ele nunca tinha dado em cima de mim, por mensagem, nem nada. Não imaginava, ou não tinha ido (encontrá-lo)."

Ela narrou que o encontro dos dois aconteceu em um hotel. "Eu aceitei um pouco de bebida e não vi mais nada acontecendo. Quando dei fé de tudo, estava de calcinha, debaixo do chuveiro e comecei a chorar pedindo pra ele não fazer nada."

Ele passava a mão na minha perna e chamava de anjo . Hevelin Lorys

Nivardo também negou a acusação e contou outra versão da história. "Ela ficou bêbada, muito bêbada, e começou a vomitar. Eu fui ajudar, fiquei preocupado com ela. Eu pus ela debaixo da água. Não fiquei com ela hora nenhuma no box e de vez em quando ela tonteava e eu ia segurar ela."

O compositor ainda atribuiu um áudio gravado por Hevelin e exibido na reportagem, onde fala que deu em cima dela e tentou abusar dela, ao álcool. "Eu estava bêbado. Falei pra ela pra ela ficar mais calma. Bêbado não sabe o que fala."

Hevelin contou ter decidido expor sua história após a denúncia de Paolla. "A menina (Paolla) estava sendo vista como oportunista e ele sendo inocentado. Então eu resolvi falar."

Sem relação

Silvana Campos, advogada de Paolla e Hevelin, reforçou que os cantores citados por ele não estão envolvidos nas acusações. "Ele tem contatos com Henrique e Juliano, Simone e Simaria e os nomes que ele cita. Mas é pouco provável que esses cantores saibam do que ele faz."

Violência contra a mulher

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, oferece orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato pode ser feito ainda pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008. Também é possível denunciar pelo Disque 100.