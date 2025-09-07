Cantoras acusam compositor de sucessos de assédio sexual e estupro
Nivardo Paz, compositor de sucessos sertanejos interpretados por nomes como Simone Mendes, está sendo acusado de assédio sexual e estupro por duas cantoras.
O que aconteceu
Em entrevista ao Domingo Espetacular, as cantoras Paolla Diaz e Hevelin Lorys acusaram o compositor dos crimes. As duas mulheres não se conheciam até o momento das denúncias virem a tona.
Paolla Diaz, cantora, contou como conheceu Nivardo. "Ele entrou em contato comigo depois de uma composição minha e disse que Simone Mendes, Maiara e Maraisa e Launa Prado estavam procurando composições e ele gostou das minhas."
A cantora relatou que foi encontrar o compositor em seu apartamento e se assustou. "Quando me deparei com ele, ele estava com poucos trajes e me assustei. Eu entrei em choque, porque não estava esperando um compositor me receber de blusa apagada e sem roupa."
Ele não estava normal, eu me apavorei. Ele me ofereceu uma bebida, eu disse que não bebia. Paolla Diaz
Paolla contou ter conseguido sair do apartamento do cantor, mesmo após ele ter tentado impedi-la.
Em entrevista ao programa, Nivardo negou as acusações. "Quando ela chegou, eu estava vestido normal e não tinha segundas intenções com ela. Ela nem pode falar que tentei alguma coisa com ela. No meu entender, ela está denunciando por orgulho, avareza. É tudo uma mera mentira."
Nivardo chegou a ser preso em flagrante após Paolla fugir e chamar a polícia. De acordo com a matéria, o compositor foi solto ao pagar fiança.
O processo foi arquivado por falta de provas e Paolla reabriu a denúncia na Delegacia da Mulher. "No boletim, o delegado não colocou nem metade das provas."
Segunda acusação
Hevelin Lorys, cantora, contou a proposta que recebeu de Nivardo, também pelas redes sociais. Ela o acusa de estupro. "A proposta era gravar um EP, um DVD, na praia de São Paulo com a Lauana Prado e a Simaria. Ele nunca tinha dado em cima de mim, por mensagem, nem nada. Não imaginava, ou não tinha ido (encontrá-lo)."
Ela narrou que o encontro dos dois aconteceu em um hotel. "Eu aceitei um pouco de bebida e não vi mais nada acontecendo. Quando dei fé de tudo, estava de calcinha, debaixo do chuveiro e comecei a chorar pedindo pra ele não fazer nada."
Ele passava a mão na minha perna e chamava de anjo. Hevelin Lorys
Nivardo também negou a acusação e contou outra versão da história. "Ela ficou bêbada, muito bêbada, e começou a vomitar. Eu fui ajudar, fiquei preocupado com ela. Eu pus ela debaixo da água. Não fiquei com ela hora nenhuma no box e de vez em quando ela tonteava e eu ia segurar ela."
O compositor ainda atribuiu um áudio gravado por Hevelin e exibido na reportagem, onde fala que deu em cima dela e tentou abusar dela, ao álcool. "Eu estava bêbado. Falei pra ela pra ela ficar mais calma. Bêbado não sabe o que fala."
Hevelin contou ter decidido expor sua história após a denúncia de Paolla. "A menina (Paolla) estava sendo vista como oportunista e ele sendo inocentado. Então eu resolvi falar."
Sem relação
Silvana Campos, advogada de Paolla e Hevelin, reforçou que os cantores citados por ele não estão envolvidos nas acusações. "Ele tem contatos com Henrique e Juliano, Simone e Simaria e os nomes que ele cita. Mas é pouco provável que esses cantores saibam do que ele faz."
Violência contra a mulher
Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, oferece orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato pode ser feito ainda pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008. Também é possível denunciar pelo Disque 100.