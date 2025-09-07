Topo

Black Pantera faz protesto contra Trump e Bolsonaro no The Town

Black Pantera no segundo dia de The Town - Natalia Rampinelli/ Agnews
Black Pantera no segundo dia de The Town Imagem: Natalia Rampinelli/ Agnews
Colaboração para Splash, em São Paulo

07/09/2025 21h31

O show da banda Black Pantera de hoje (7) no The Town foi marcado por protestos.

O que aconteceu

A banda se apresentou no Palco Quebrada. Para além da música, eles são conhecidos por se posicionarem politicamente e o show no The Town não foi diferente.

Já no início do show, os vocalistas Charles e Chaene Gama protestaram contra os apoiadores de Donald Trump. "Fogo nos trumpistas e fogo nos racistas", disseram no palco do festival.

O show continuou com mais protestos. Em determinado momento, Chaene, o baixista, perguntou: "7 de setembro [Dia da Independência]. Vocês têm algum recado para dar aí?". O público respondeu com ofensa para Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil.

Já no encerramento do show, Chaene colocou um boné com a frase "O Brasil é dos brasileiros". Ele voltou a se manifestar, dizendo que o show era uma "festa da democracia", e demonstrou seu apoio à Palestina.

O Black Pantera encerrou o show no The Town agradecendo a presença no festival. Eles falaram que estavam ali também como representantes do rock feito por pessoas pretas, e exaltaram o antiracismo.

