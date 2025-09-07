Topo

Bela Gil surpreende ao mostrar técnica erótica japonesa no corpo: 'Shibari'

Colaboração para Splash, em São Paulo

07/09/2025 21h16

Bela Gil usou as redes sociais para compartilhar que está realizando shibari, técnica japonesa erótica e artística.

O que aconteceu

Bela compartilhou uma foto no que parece ser uma aula. Na foto, ela exibiu cordas e uma espécie de travesseiro amarrado usando a técnica. "Shibari tá on", escreveu.

Na foto seguinte, a própria Bela aparece amarrada. A apresentadora veste um top preto, junto com um cropped vazado e cordas na região do colo.

O shibari, arte japonesa de amarração com cordas, é uma prática milenar. Ele pode assumir diferentes propósitos, que vão desde o artístico e meditativo ao erótico.

Bela Gil - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Bela Gil aparece amarrada nas redes sociais
Imagem: Reprodução/Instagram

