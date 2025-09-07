Carrão cita câncer do pai e conta bastidores de Afonso em 'Vale Tudo'

Humberto Carrão e Alice Wegmann contaram os bastidores do casal Afonso e Solange, vividos por eles em Vale Tudo, na Globo, durante uma entrevista ao Fantástico de hoje.

O que aconteceu

Alice deu detalhes da preparação de Humberto para viver Afonso, que atualmente está enfrentando um câncer. "Ele fica duas horas e meia para preparar. É um gel que ele passa no cabelo."

Humberto completou: "Passa para deixar o cabelo bem baixinho e depois a gente usa uma prótese para ficar bem grudada no meu cabelo. Depois ele [o profissional] vai cortando isso [a prótese] e fazendo a maquiagem para deixar com um aspecto de uma cabeça raspada."

Antes, a apresentadora Renata Ceribeli explicou por que Humberto Carrão não raspou a cabeça totalmente. "Quando a imagem de Afonso raspando a cabeça foi ao ar, cenas da fase em que o personagem tinha cabelo ainda precisavam ser gravadas."

Solange (Alice Wegmann) corta o cabelo de Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mell/Globo

Alice disse que a cena em que Solange aparece cortando o cabelo de Afonso foi real. "Cortei mesmo. Eu nunca tinha feito isso antes."

Humberto Carrão também falou sobre o pai, Paulo Roberto Sinoti, que enfrenta um câncer. "Meu pai faz quimio há mais de três anos. No dia das cenas de hospital foi o dia que eu tava almoçando com ele e falei: 'pai, que loucura, vou gravar cenas dizendo que eu estou cansado, como você sempre diz, por causa da quimio."

Humberto Carrão e o pai Paulo Roberto Sinoti Imagem: Reprodução/Instagram

O ator disse ainda que os médicos que o ajudaram com informações para fazer a cena, coincidentemente, acompanharam o pai. "Muito dos consultores, médicos que nos ajudam com essas cenas, são pessoas que em alguma medida participaram do tratamento dele."

Humberto falou que não sabia que o personagem teria a mesma doença do pai e contou qual foi a reação dele com a notícia. " Quando contei para ele, ele falou brincando: 'vai fazer laboratório?' e eu respondi: 'acho que não precisa, né?'"

Meu pai tá vivo, tá firme, fazendo o tratamento. E tá tudo certo. Humberto Carrão

Alice e Humberto ainda falaram da emoção que sentiram ao gravar a cena em que Solange conta para Afonso sobre a gravidez. "Quando li chorei, fazendo choramos muito e assistindo me emocionei de novo", disse Alice.

Assim que teve o "corta", o diretor pediu para fazer mais uma. Na mesma hora, eu e Alice falamos: 'vamos, mas por favor, usa essa'. E ele fez isso. completou Humberto Carrão

Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Alice disse que não sabe se Afonso vai morrer, mas tanto ela, quanto Humberto, torcem pelo final feliz do casal. "Não sabemos. Ainda tem um mês de gravação pela frente. A gente batalhou muito pelo casal e eu espero que sim."