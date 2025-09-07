Topo

Após jantar com Marquezine, João Guilherme garante: 'Estou bem solteiro'

João Guilherme fala sobre fase solteira após ser flagrado jantando com Bruna Marquezine - Thiago Martins / Agnews
João Guilherme fala sobre fase solteira após ser flagrado jantando com Bruna Marquezine Imagem: Thiago Martins / Agnews
07/09/2025 08h44

João Guilherme, 23, comentou sobre seu status de relacionamento após ser visto jantando com Bruna Marquezine, 30, meses após o término.

Dias após ser flagrado em um restaurante com a ex-namorada, o ator afastou uma possibilidade de reconciliação, ao afirmar que está feliz com sua nova fase. "Vim solteiro para o The Town e para a vida. Estou bem solteiro", garantiu para a Quem, durante o primeiro dia de festival.

João Guilherme ainda celebrou o início de sua vida universitária, já que em agosto, se tornou aluno do curso de fotografia na Faculdade Belas Artes de São Paulo. "Minha vida de estudante está maravilhosa, estou cursando fotografia, comecei recentemente e sou muito do visual".

