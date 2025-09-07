Adolescente programador se torna 1º santo católico da geração millennial em evento no Vaticano

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Um adolescente que morreu de leucemia em 2006 tornou-se o primeiro santo católico da geração millennial neste domingo, em uma cerimônia no Vaticano conduzida pelo Papa Leão e com a presença de cerca de 70.000 jovens fiéis de dezenas de países.

Carlo Acutis, um garoto italiano nascido no Reino Unido que morreu aos 15 anos, aprendeu a programar para criar sites e divulgar sua fé. Sua história atraiu grande atenção dos jovens católicos, e ele está agora no mesmo nível de Madre Teresa e Francisco de Assis.

Leão, o primeiro pontífice dos EUA, canonizou Acutis no domingo, juntamente com Pier Giorgio Frassati, um jovem italiano conhecido por ajudar os necessitados e que morreu de poliomielite na década de 1920.

Em comentários improvisados para a multidão na Praça de São Pedro na abertura do evento, Leão disse que Acutis e Frassati eram exemplos de santidade e de ajuda aos necessitados.

A canonização de Acutis foi muito aguardada por muitos jovens católicos durante meses. Ela foi originalmente marcada para abril, mas foi adiada após a morte do Papa Francisco.

O evento de domingo é a primeira vez que Leão, eleito papa pelos cardeais do mundo todo em maio, preside uma cerimônia desse tipo.

Ser nomeado santo significa que a Igreja acredita que a pessoa viveu uma vida santa e agora está no céu com Deus.

Outros santos que morreram jovens incluem Teresa de Lisieux, que morreu aos 24 anos em 1897 e era conhecida por promover uma "Pequena Via" de caridade; e Luís Gonzaga, que morreu aos 23 anos em 1591 depois de cuidar das vítimas de uma epidemia em Roma.

À medida que Acutis progredia no caminho oficial da Igreja para a santidade, seu corpo foi transferido para uma igreja na cidade montanhosa de Assis, no centro da Itália, de onde era São Francisco, de acordo com os últimos desejos de Acutis.

O local de descanso final do novo santo, onde Acutis está sepultado com um molde de cera de sua semelhança colocado sobre seu corpo, vestindo sua blusa de corrida, jeans e tênis, tornou-se um local de devoção popular, atraindo milhares de fiéis todos os dias.

(Reportagem de Joshua McElwee; reportagem adicional de Matteo Minnella)