Topo

Entretenimento

Wesley Safadão ganha três relógios de Natanzinho Lima: 'R$ 1,7 milhão'

Wesley Safadão ganha 3 relógios de aniversário de Natanzinho Lima - Reprodução/Instagram
Wesley Safadão ganha 3 relógios de aniversário de Natanzinho Lima Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/09/2025 17h30

Wesley Safadão, 37, ganhou três relógios de presente de aniversário de Natanzinho Lima.

O que aconteceu

O cantor registrou o momento em seus Stories. Ao entregar os presentes, Natanzinho revelou o valor. "Esse é um rolex. só falta você consertar, quebrou. R$ 700 mil esse. Pancada é esse aqui. Por R$ 1 milhão você não acha. Pode botar no braço e pagar de playboy hoje."

Relacionadas

Virginia Fonseca renova bronzeado e abdômen chama atenção

Ana Castela desconversa após ser questionada sobre affair com Zé Felipe

Raul Gil apresenta melhora em quadro e segue estável, diz boletim

Natanzinho garantiu que os relógios caros são originais. "Né falso não. Vai ficar com cara de rico agora."

Ele entregou ao cantor ainda um terceiro relógio, sem revelar o valor. "E tem esse aqui também, é simples."

Wesley Safadão o questionou. "Três presentes. Tu tá me dando 3 relógios?".

Natanzinho confirmou e orientou o cantor como usá-los. "Bota os três no braço igual MC."

Em seus Stories, Natazinho também parabenizou o aniversariante. "Te amo, patrão."

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Filipe Ret pede liberdade para Oruam no The Town: 'MC não é bandido'

Wesley Safadão ganha três relógios de Natanzinho Lima: 'R$ 1,7 milhão'

Ana Castela desconversa após ser questionada sobre affair com Zé Felipe

Virginia Fonseca renova bronzeado e abdômen chama atenção

Drama de Jim Jarmusch vence Leão de Ouro do Festival de Veneza

Raul Gil apresenta melhora em quadro e segue estável, diz boletim

MC Carol revela mudança na rotina após perder 54 kg: 'Hoje me sinto viva'

'Clube do Crime das Quintas-Feiras' é mais visto da Netflix no Brasil hoje

Diretor independente Jim Jarmusch triunfa no Festival de Veneza

Atriz da Globo vista em precariedade recebe ajuda para lavar cabelos e casa

Mulher flagrada em 'kisscam' de show do Coldplay pediu divórcio, diz site