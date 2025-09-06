Wesley Safadão ganha três relógios de Natanzinho Lima: 'R$ 1,7 milhão'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Wesley Safadão, 37, ganhou três relógios de presente de aniversário de Natanzinho Lima.

O que aconteceu

O cantor registrou o momento em seus Stories. Ao entregar os presentes, Natanzinho revelou o valor. "Esse é um rolex. só falta você consertar, quebrou. R$ 700 mil esse. Pancada é esse aqui. Por R$ 1 milhão você não acha. Pode botar no braço e pagar de playboy hoje."

Natanzinho garantiu que os relógios caros são originais. "Né falso não. Vai ficar com cara de rico agora."

Ele entregou ao cantor ainda um terceiro relógio, sem revelar o valor. "E tem esse aqui também, é simples."

Wesley Safadão o questionou. "Três presentes. Tu tá me dando 3 relógios?".

Natanzinho confirmou e orientou o cantor como usá-los. "Bota os três no braço igual MC."

Em seus Stories, Natazinho também parabenizou o aniversariante. "Te amo, patrão."