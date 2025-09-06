Topo

Kleber Mendonça e Wagner Moura roubam cena em festival com 'momento fofo'

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho - Reprodução/Instagram
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/09/2025 18h37

Wagner Moura, 49, e Kleber Mendonça Filho, 56, protagonizaram um momento inusitado nos bastidores do Festival de Toronto.

O que aconteceu

Em registro publicado no perfil da Neon, produtora de "O Agente Secreto", o ator e o diretor do filme aparecem nos bastidores do festival segurando cachorrinhos nos braços. Wagner e Kleber sorriem enquanto olham para os animais.

O diretor compartilhou o momento em seu perfil. Kleber também postou memes feitos com a foto.

Além disso, Kleber mostrou o momento em que ele e Wagner conheceram Glenn Close. "Grande atriz".

Ambientado no Recife de 1977, o thriller político acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal em busca de paz, mas se vê envolvido em um cenário de tensão e mistério. O elenco ainda inclui nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco e Hermila Guedes.

No Brasil, o filme chega oficialmente aos cinemas em 6 de novembro, com sessões antecipadas em setembro e outubro.

. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nos bastidores do Festival de Toronto
Imagem: Reprodução/Instagram

