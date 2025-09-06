Topo

Virginia Fonseca renova bronzeado e abdômen chama atenção

Virginia Fonseca posa de biquíni para renovar o bronzeado - Reprdoução/Instagram
Virginia Fonseca posa de biquíni para renovar o bronzeado Imagem: Reprdoução/Instagram
Salvador

06/09/2025 17h07

Virginia Fonseca, 26, compartilhou uma foto de biquíni ao lado de Rafa Uccman na tarde deste sábado.

O que aconteceu

A empresária chamou atenção pelo abdômen definido. Na imagem, Virginia aparece usando um biquíni verde e mostrando o abdômen à beira da piscina.

Mais cedo, a influenciadora mostrou aos seguidores o seu treino na academia. Ela também compartilhou momentos ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos da relação com Zé Felipe, de quem se separou em maio.

Os cliques acontecem após sua viagem à Espanha.Durante a viagem, a ex de Zé Felipe foi vista deixando um iate na companhia de Vini Jr. A apresentadora do Sabadou (SBT) chegou a visitar o estádio do Real Madrid, time do jogador, que também curtiu as novas fotos da mãe de Maria Alice. Raffa Ucamnn e Lucas Guedez estavam entre os amigos que acompanharam a viagem.

Os rumores de um possível romance entre Virginia e Vini Jr. ganharam força entre os fãs. Recentemente, a influenciadora confirmou sua presença na festa de aniversário do jogador, reforçando os boatos de proximidade entre os dois.

Virginia Fonseca renova bronzeado e abdômen chama atenção

