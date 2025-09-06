Topo

Entretenimento

'Vale Tudo' hoje (6): veja resumo do capítulo deste sábado

Odete (Debora Bloch), Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo e Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/09/2025 09h10

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (6) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete assume seu namoro com César, e comenta com Celina que Estéban está de volta ao Brasil. Raquel diz a Ivan que pretende transformar a Paladar em uma cozinha solidária. Renato conversa com Sardinha sobre a ideia de criar uma revista para a Tomorrow. Maria de Fátima fica sabendo por Marina que César se casará com Odete. Afonso se recusa a voltar ao hospital e seguir com o tratamento enquanto não há um doador. Ana Clara decide reunir fotos e vídeos com Leonardo, para se prevenir das armações de Odete. A campanha da Paladar faz sucesso. Aldeíde e André decidem alugar o apartamento e avisam para Poliana. Afonso entra com Solange, Renato e Sardinha em um restaurante e se depara com Maria de Fátima e Mário Sérgio.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

