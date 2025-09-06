UE multa Google em R$ 18,7 bi por prejudicar rivais; Trump ameaça retaliar

A Comissão Europeia multou o Google em 2,95 bilhões de euros (R$ 18,7 bilhões) por práticas abusivas de publicidade online.

O que aconteceu

Google abusou de sua posição dominante em tecnologia de publicidade, prejudicando editores, anunciantes e consumidores. Foi o que decidiu na sexta-feira (5) a chefe de concorrência da União Europeia, Teresa Ribera. A prática viola as regras antitruste do bloco.

Empresa classificou a multa como "injustificada" e "errada" e disse que recorrerá. Google, que será obrigado a encerrar práticas de "auto-preferência" e corrigir "conflitos de interesse" na cadeia de tecnologia publicitária digital, alega que as mudanças exigidas podem prejudicar milhares de empresas europeias.

Essa foi a terceira multa contra o Google em uma semana. Nos EUA, um júri ordenou pagamento de US$ 425 milhões (R$ 2,3 bilhões) por coleta indevida de dados de celulares. Na França, a empresa foi multada em 325 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) por descumprir regras sobre cookies.

Por que isso importa

Decisão mostra endurecimento da UE e pode redefinir como bigtechs operam. As sucessivas multas reforçam a pressão global em relação a privacidade, monopólio e regras digitais, o que pode influenciar regulações em outros países.

Donald Trump criticou a multa e prometeu retaliar com tarifas comerciais. O presidente dos EUA, que jantou jantou na quinta-feira com do executivos e fundadores da Apple, Google e Microsoft, postou que a Europa estava "efetivamente tirando dinheiro que, de outra forma, iria para investimentos e empregos americanos".

Muito injusto, e o contribuinte americano não vai aceitar isso! Como eu disse antes, meu governo NÃO permitirá que essas ações discriminatórias continuem. Não podemos permitir que isso aconteça com a brilhante e sem precedentes engenhosidade americana e, se isso acontecer, serei forçado a iniciar um processo da Seção 301 para anular as penalidades injustas que estão sendo cobradas dessas empresas americanas contribuintes."

Trump, em postagem em sua rede social

Apesar da multa, Justiça dos EUA poupou Google de ter que vender seu o Chrome e o Android. A decisão do juiz distrital norte-americano Amit Mehta, que já tinha condenado a empresa por monopólio, aliviou a pressão ao livrar a empresa do fatiamento.

Google será obrigado a compartilhar dados estratégicos com concorrentes. Empresas como ChatGPT, Perplexity e Claude devem se beneficiar da decisão e ganhar espaço nas buscas e nos navegadores que usam IA generativa.

Juiz sinalizou que IA já está mudando a forma como as pessoas buscam informações. Mehta afirmou que dezenas de milhões de pessoas usam chatbots para coletar informações que antes buscavam na internet. Embora esses chatbots ainda não estejam perto de substituir a busca tradicional, a indústria deve adicionar recursos para que tenham um desempenho mais semelhante ao da Busca Google.

Após o anúncio, as ações da Alphabet, dona do Google, subiram 7,5% e as da Apple, mais de 3%. Embora a decisão imponha restrições ao Google, especialistas avaliam que startups precisarão de tempo e muito capital para competir de fato. No curto prazo, isso dá algum alívio para os investidores da Alphabet.

Mesmo com acesso aos dados do Google, seria astronomicamente caro para os rivais criarem o tipo de produto que poderia afastar os usuários do Google.

Ben Bajarin, CEO da empresa de consultoria de tecnologia Creative Strategies

OpenAI deve lançar navegador para desafiar o Chrome. A startup Perplexity, apoiada pela gigante Nvidia, também já caminha para busca e navegador com tecnologia de IA. A Microsoft pode investir em ganhar espaço com o Bing, enquanto a Apple, vista como uma retardatária, sempre pode surgir com novos produtos. O CEO do Google, Sundar Pichai, expressou preocupações no julgamento de que o compartilhamento de dados permitiria aos rivais fazer engenharia reversa.

(Com agências internacionais)