Thriller "Fuze" emociona público no Festival de Cinema de Toronto

06/09/2025 14h48

Por Bhargav Acharya e Meriam Telhig

TORONTO (Reuters) - O diretor escocês David Mackenzie está de volta com o audacioso thriller de assalto "Fuze", que estreou na sexta-feira no Festival Internacional de Cinema de Toronto com um elenco de alto nível que inclui Aaron Taylor-Johnson, Theo James e Sam Worthington.

Ambientado no centro de Londres, o filme começa com a descoberta de uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial em um canteiro de obras, forçando evacuação em massa, enquanto uma gangue de criminosos elabora um plano para roubar um banco em meio ao caos.

"É o primeiro filme que já fiz que realmente foi concebido para ser... um entretenimento direto", disse Mackenzie à Reuters no tapete vermelho, onde estava acompanhado por Worthington e Gugu Mbatha-Raw, que também participa do filme.

Taylor-Johnson reencontra Mackenzie depois de colaborar no drama de guerra "Outlaw King", de 2018, e interpreta Will Tranter, um especialista em eliminação de bombas, enquanto James assume o papel do líder da gangue, Karalis. Mbatha-Raw interpreta o papel da superintendente-chefe Zuzana Greenfield.

O thriller de tirar o fôlego recebeu aplausos estrondosos do público no icônico Roy Thomson Hall.

(Reportagem de Bhargav Acharya e Meriam Telhig em Toronto)

