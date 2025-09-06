The Town: produção interrompe show por motivos de segurança e faz pedido

A produção do The Town precisou interromper o show de Don Toliver de hoje (6).

O que aconteceu

Durante o show de Don, a produção parou o show. Em português, pediram para que o público se afastasse e desse passos para trás "por motivos de segurança". Segundo o Multishow, pessoas estavam espremidas na grade.

A música foi interrompida para que a mensagem fosse transmitida para o público. "Pedimos a todos que deem um passo ao lado. Em breve retomaremos o show".

A assessoria do The Town informou que ninguém se machucou e que esse é um protocolo de segurança internacional. "Foi uma medida de segurança para reduzir a alta concentração do público na frente do palco. Vale ressaltar que ninguém se machucou e esse é um protocolo de segurança internacional, chamado "Pause show". O The town segue padrões rígidos para garantir a segurança e uma boa experiência para todos. O show foi retomado e a programação segue normalmente", disse em nota enviada para Splash.

Após aproximadamente 15 minutos de pausa, o músico voltou a se apresentar no Skyline, palco principal do festival.

Já passaram pelo Skyline nomes como Burna Boy e Filipe Ret. A grande atração do palco principal neste sábado é Travis Scott.