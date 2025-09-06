Topo

Entretenimento

The Town: produção interrompe show por motivos de segurança e faz pedido

Don Toliver durante show no The Town 2025 - Lucas Ramos/Brazil News
Don Toliver durante show no The Town 2025 Imagem: Lucas Ramos/Brazil News
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/09/2025 21h22

A produção do The Town precisou interromper o show de Don Toliver de hoje (6).

O que aconteceu

Durante o show de Don, a produção parou o show. Em português, pediram para que o público se afastasse e desse passos para trás "por motivos de segurança". Segundo o Multishow, pessoas estavam espremidas na grade.

Relacionadas

The Town: onde assistir aos shows de Travis Scott, Felipe Ret e horários

Filipe Ret pede liberdade para Oruam no The Town: 'MC não é bandido'

The Town: organização admite falha e reforça segurança contra sinalizadores

A música foi interrompida para que a mensagem fosse transmitida para o público. "Pedimos a todos que deem um passo ao lado. Em breve retomaremos o show".

A assessoria do The Town informou que ninguém se machucou e que esse é um protocolo de segurança internacional. "Foi uma medida de segurança para reduzir a alta concentração do público na frente do palco. Vale ressaltar que ninguém se machucou e esse é um protocolo de segurança internacional, chamado "Pause show". O The town segue padrões rígidos para garantir a segurança e uma boa experiência para todos. O show foi retomado e a programação segue normalmente", disse em nota enviada para Splash.

Após aproximadamente 15 minutos de pausa, o músico voltou a se apresentar no Skyline, palco principal do festival.

Já passaram pelo Skyline nomes como Burna Boy e Filipe Ret. A grande atração do palco principal neste sábado é Travis Scott.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

João Silva sobre recuperação de Faustão: 'Processo árduo'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 8/9 a 13/9

Simone Mendes se desculpa por exibir bandeira do Pará em show no Amazonas

The Town: produção interrompe show por motivos de segurança e faz pedido

Elizabeth Hurley surge de biquíni branco e celebra: 'Melhor verão'

Raul Gil continua internado, mas melhora a cada dia, diz assessoria

Howie D, do Backstreet Boys, cobra mais que salário mínimo por foto e almoço com fãs

Setlist de Lauryn Hill no The Town: veja músicas de show ao lado de YG e Zion Marley

Travis Scott no The Town: Veja provável setlist do cantor para festival

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 8/9 a 13/9

The Town: organização admite falha e reforça segurança contra sinalizadores