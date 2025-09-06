The Town: organização admite falha e reforça segurança contra sinalizadores

A organização do The Town se manifestou sobre o uso de sinalizadores flagrados neste sábado (6), o primeiro dia de festival. O objeto é proibido.

O que aconteceu

O público usou sinalizadores durante os shows de trappers. Nomes como MC Cabelinho, Borges e Matuê cantaram no festival hoje, com a plateia acendendo o objeto no meio do Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Procurada por Splash, a organização do The Town admitiu falhas na segurança. Segundo eles, cerca de dois mil profissionais estão trabalhando para manter o festival seguro, além de drones e 95 câmeras espalhadas pelo evento.

O The Town falou sobre a atuação em relação aos sinalizadores. "A segurança do festival está atenta ao uso de sinalizadores nos shows e retira do evento quem estiver portando ou utilizando o dispositivo, que não é permitido na Cidade da Música", disse o festival em comunicado.

Além de sinalizadores, o The Town também apreendeu outros objetos proibidos durante a revista na entrada do festival. São proibidos: fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie.

O evento também aconselhou ao público para não usar sinalizadores. O uso do objeto é comum em shows de nomes como Travis Scott, o headliner de hoje.

Essa não é a primeira vez que o The Town deixa passar sinalizadores. Durante o show de Post Malone, em 2023, o público também conseguiu entrar com o objeto na Cidade da Música.