Topo

Entretenimento

The Town: onde assistir aos shows de Travis Scott, Felipe Ret e horários

O The Town começa neste sábado, em São Paulo - Divulgação
O The Town começa neste sábado, em São Paulo Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/09/2025 09h31

Com início neste sábado, a 2ª edição do The Town contará com transmissão ao vivo no streaming e na TV.

Onde assistir ao The Town

O primeiro dia de festival contará com apresentações de Felipe Ret, Matuê, Travis Scott, entre outros. Com a abertura dos portões ao 12h, o festival paulistano poderá ser acompanhado a partir das 14h25 direto de algumas plataformas.

Relacionadas

Karol G traz funk, dança sexy e hit em português em show da NFL no Brasil

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início: 'Lamento muito'

Joelma retira à força microfone de fã que subiu no palco e a criticou

Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

Já na TV aberta, o festival contará com trechos dos melhores momentos durante à noite. Sem horário fixo, neste sábado, será exibido após o programa Altas Horas.

O The Town acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira os horários das apresentações de hoje:

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Filipe Ret
  • 18h10 - Burna Boy
  • 20h30 - Don Toliver
  • 23h15 - Travis Scott

Palco The One

  • 14h40 - Karol Conká convida Ajuliacosta e Ebony
  • 17h00 - MC Cabelinho
  • 19h20 - Matuê
  • 21h55 - Ms. Lauryn Hill convida YG Marley e Zion Marley

The Tower

  • 01h05 - Victor Lou + GBR

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Tasha & Tracie
  • 20h35 - MC Hariel

Palco Factory

  • 13h00 - Budah
  • 14h45 - Borges
  • 17h05 - Wiu
  • 19h25 - Teto
São Paulo Square
  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Tony Gordon
  • 19h30 - Joabe Reis
  • 22h05 - Stacey Ryan

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Bruna Biancardi mostra inchaço em boca após espremer espinha: 'Nunca mais'

Kéfera desabafa sobre preocupação com mau cheiro em treino: 'Suo muito'

The Town: onde assistir aos shows de Travis Scott, Felipe Ret e horários

'Vale Tudo' hoje (6): veja resumo do capítulo deste sábado

Regiane Alves teve incentivo de Susana Vieira para posar nua: 'Mostra tudo'

'Dona de Mim' hoje (6): veja resumo do capítulo deste sábado

'Êta Mundo Melhor!' hoje (6): veja resumo do capítulo deste sábado

Taylor Swift frustra brasileiros e não aparece no jogo do noivo Travis Kelce em SP

Marquezine assume que já ficou com mulheres e brinca sobre namoros curtos

Virgínia e Vini Jr: Chico e Bárbara decifram o dossiê do suposto namoro

'Cunilíngua é bom demais': 5 frases dos famosos para celebrar o Dia do Sexo