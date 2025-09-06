The Town: onde assistir aos shows de Travis Scott, Felipe Ret e horários
Com início neste sábado, a 2ª edição do The Town contará com transmissão ao vivo no streaming e na TV.
Onde assistir ao The Town
O primeiro dia de festival contará com apresentações de Felipe Ret, Matuê, Travis Scott, entre outros. Com a abertura dos portões ao 12h, o festival paulistano poderá ser acompanhado a partir das 14h25 direto de algumas plataformas.
Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada.
Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.
Já na TV aberta, o festival contará com trechos dos melhores momentos durante à noite. Sem horário fixo, neste sábado, será exibido após o programa Altas Horas.
O The Town acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira os horários das apresentações de hoje:
Palco Skyline
- 15h40 - The Flight
- 15h50 - Filipe Ret
- 18h10 - Burna Boy
- 20h30 - Don Toliver
- 23h15 - Travis Scott
Palco The One
- 14h40 - Karol Conká convida Ajuliacosta e Ebony
- 17h00 - MC Cabelinho
- 19h20 - Matuê
- 21h55 - Ms. Lauryn Hill convida YG Marley e Zion Marley
The Tower
- 01h05 - Victor Lou + GBR
Palco Quebrada
- 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
- 18h15 - Tasha & Tracie
- 20h35 - MC Hariel
Palco Factory
- 13h00 - Budah
- 14h45 - Borges
- 17h05 - Wiu
- 19h25 - Teto
- 14h00 - SP Square Big Band
- 17h10 - SP Square Big Band com Tony Gordon
- 19h30 - Joabe Reis
- 22h05 - Stacey Ryan