Taylor Swift não veio ao Brasil pelo curto tempo e segurança, diz site

Taylor Swift, 35, não acompanhou o noivo, Travis Kelce, no jogo de abertura da temporada 2025 da NFL, no Brasil.

O que aconteceu

Segundo o site americano TMZ, a ausência da cantora não surpreende. "Foi apenas uma viagem de dois dias, sem tempo para as famílias se reunirem. Além disso, é seguro dizer que a segurança de Taylor teve um papel na decisão", afirmou a publicação.

Nenhuma esposa ou namorada dos jogadores do Kansas City Chiefs veio para o país. Algo que era de costume, até mesmo com a presença da popstar, acabou não acontecendo no Brasil.

Rumores começaram no SporTV e na GE TV, do grupo Globo. A GE TV chegou a exibir a imagem de dois camarotes antes do início do jogo, em Itaquera, indicando que seriam os possíveis lugares destinados para Taylor Swift durante sua permanência no estádio.

De acordo com o GE TV, esses serão os camarotes de Taylor para o jogo de hoje! ??? pic.twitter.com/ty6zBMiNul -- Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) September 5, 2025

Repórter do SporTV pediu desculpas. Mariana Spinelli admitiu frustração com o desencontro das informações.

Pessoal, a pessoa mais frustrada e triste sou eu. Eu sou fã pra caralho. Me deram a informação e também deram pro Zé Renato. Pessoas importantes nos deram ok, nos confirmaram, gente de logística de camarote. Podem xingar, faz parte, mas JAMAIS é de sacanagem, po -- Mariana Spinelli (@marianaspinelIi) September 6, 2025

Os boatos da presença de Taylor Swift no Brasil desapontaram os fãs.

Só sendo muito inocente mesmo para achar que a Taylor Swift iria ao Brasil apenas para uma partida de futebol do noivo? pic.twitter.com/gyuRousfgH -- Israel Jr. ??? (@ouxisraaael) September 6, 2025

Como assim a Taylor Swift deu o cano no Brasil? Eu tô chorando que venderam quase 50 mil ingressos e a diva POP não veio. -- Pedro (@NexTeta) September 6, 2025