Taylor Swift não veio ao Brasil pelo curto tempo e segurança, diz site
Taylor Swift, 35, não acompanhou o noivo, Travis Kelce, no jogo de abertura da temporada 2025 da NFL, no Brasil.
O que aconteceu
Segundo o site americano TMZ, a ausência da cantora não surpreende. "Foi apenas uma viagem de dois dias, sem tempo para as famílias se reunirem. Além disso, é seguro dizer que a segurança de Taylor teve um papel na decisão", afirmou a publicação.
Nenhuma esposa ou namorada dos jogadores do Kansas City Chiefs veio para o país. Algo que era de costume, até mesmo com a presença da popstar, acabou não acontecendo no Brasil.
Rumores começaram no SporTV e na GE TV, do grupo Globo. A GE TV chegou a exibir a imagem de dois camarotes antes do início do jogo, em Itaquera, indicando que seriam os possíveis lugares destinados para Taylor Swift durante sua permanência no estádio.
Repórter do SporTV pediu desculpas. Mariana Spinelli admitiu frustração com o desencontro das informações.
Os boatos da presença de Taylor Swift no Brasil desapontaram os fãs.