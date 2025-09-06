Topo

Entretenimento

Simone Mendes se desculpa por exibir bandeira do Pará em show no Amazonas

Simone Mendes - Alisson Demetrio/Divulgação
Simone Mendes Imagem: Alisson Demetrio/Divulgação
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/09/2025 21h41

Simone Mendes, 41, pediu desculpas aos fãs por exibir a bandeira do Pará durante um show em Manaus, Amazonas, na noite de ontem.

O que aconteceu

A cantora publicou uma sequência de Stories no início da noite se desculpando pelo erro. "Fala, turma! Acabei de chegar aqui no hotel em Serra Talhada e aí no carro, dando uma stalkeada na internet, vejo uma falha da minha técnica no meu show. Colocou a bandeira de outro estado no meu show. Eu pego eles ou vocês me ajudam a pegar?".

Relacionadas

The Town: organização admite falha e reforça segurança contra sinalizadores

Elizabeth Hurley surge de biquíni branco e celebra: 'Melhor verão'

The Town: produção interrompe show por motivos de segurança e faz pedido

Cara, eu só quero pedir desculpas pela falha da técnica. Todo mundo sabe o amor que tenho por Manaus. É uma terra tão preciosa, tão amada, amo tanto. Um dos meus maiores fãs clubes é de Manaus. Tenho uma paixão por eles e por todo esse povo. Simone Mendes

A cantora continuou. "Faço questão de exalar esse amor, tanto que escolhi Manaus para gravar meu DVD. Quero deixar meu carinho e desculpas pela falha da técnica. Vamos resolver isso."

Nas redes sociais, a cantora foi bastante criticada pela falha ter acontecido no dia da Elevação do Amazonas. Na data, o estado se emancipou politicamente em 1850 e deixou de ser subordinado ao Pará.

No momento em que a bandeira foi exibida, Simone se apresentava com "Copo de Veneno", em um remix com ritmo de tecnobrega, estilo característico do Pará.

. - Reprodução/X - Reprodução/X
Simone Mendes exibe bandeira do Pará durante show em Manaus
Imagem: Reprodução/X

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Simone Mendes se desculpa por exibir bandeira do Pará em show no Amazonas

The Town: produção interrompe show por motivos de segurança e faz pedido

Elizabeth Hurley surge de biquíni branco e celebra: 'Melhor verão'

Raul Gil continua internado, mas melhora a cada dia, diz assessoria

Howie D, do Backstreet Boys, cobra mais que salário mínimo por foto e almoço com fãs

Setlist de Lauryn Hill no The Town: veja músicas de show ao lado de YG e Zion Marley

Travis Scott no The Town: Veja provável setlist do cantor para festival

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 8/9 a 13/9

The Town: organização admite falha e reforça segurança contra sinalizadores

Priscilla se esquiva sobre treta com João Lucas: 'Não vi a entrevista'

Altas Horas de hoje traz Narcisa, Bia do BBB e filha de Belchior Entre convidados