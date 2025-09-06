Simone Mendes se desculpa por exibir bandeira do Pará em show no Amazonas

Simone Mendes, 41, pediu desculpas aos fãs por exibir a bandeira do Pará durante um show em Manaus, Amazonas, na noite de ontem.

O que aconteceu

A cantora publicou uma sequência de Stories no início da noite se desculpando pelo erro. "Fala, turma! Acabei de chegar aqui no hotel em Serra Talhada e aí no carro, dando uma stalkeada na internet, vejo uma falha da minha técnica no meu show. Colocou a bandeira de outro estado no meu show. Eu pego eles ou vocês me ajudam a pegar?".

Cara, eu só quero pedir desculpas pela falha da técnica. Todo mundo sabe o amor que tenho por Manaus. É uma terra tão preciosa, tão amada, amo tanto. Um dos meus maiores fãs clubes é de Manaus. Tenho uma paixão por eles e por todo esse povo. Simone Mendes

A cantora continuou. "Faço questão de exalar esse amor, tanto que escolhi Manaus para gravar meu DVD. Quero deixar meu carinho e desculpas pela falha da técnica. Vamos resolver isso."

Nas redes sociais, a cantora foi bastante criticada pela falha ter acontecido no dia da Elevação do Amazonas. Na data, o estado se emancipou politicamente em 1850 e deixou de ser subordinado ao Pará.

No momento em que a bandeira foi exibida, Simone se apresentava com "Copo de Veneno", em um remix com ritmo de tecnobrega, estilo característico do Pará.