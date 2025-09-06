Roberta Miranda revela mágoas com dona Ruth: 'Só pensa em dinheiro'

Roberta Miranda, 68, falou sobre sua relação com dona Ruth, 56, mãe de Marília Mendonça (1995 - 2021), durante o programa Sem Censura (TV Brasil).

O que aconteceu

Grande referência do sertanejo, Roberta relembrou seu encontro com Marília Mendonça, recordando todo carinho e respeito que a artista tinha por ela. "Eu já estava me relacionando com ela (...) quando nos encontramos no palco, parecia que ela era minha filha, a minha semente, o meu legado", afirmou.

No entanto, algumas situações fizeram com que Roberta Miranda se chateasse com a mãe da cantora. "Fiquei bastante chateada com a dona Ruth. Mandei flores para ela, ela não quis receber e as flores ficaram murchando na floricultura".

A artista ainda afirmou que dona Ruth é uma pessoa interesseira, ao revelar que, recentemente, negou um convite para participar da cinebiografia de Marília Mendonça. "Eu falei 'não vou'. Sabe por quê? Porque esse povo só pensa em dinheiro. A dona Ruth só pensa em dinheiro, e eu não quero participar desse momento", disparou.

Garantindo ter um carinho pela cantora que faleceu em 2021, Roberta Miranda ainda mencionou que dona Ruth nem mesmo a convidou para às homenagens. "Todo mundo sabe que eu amo Marília Mendonça, todo mundo sabe o quanto eu a respeito, mas quando foi para eu participar da homenagem da Marília, ela [dona Ruth] não me colocou. Ela me ignorou quando eu mandei as flores. Olha o que ela fez com a vida, em relação ao entorno dela. Não vou, porque ela só pensa em dinheiro, ela não precisa de mim".

Dona Ruth, por sua vez, rebateu as falas da cantora, afirmando que nunca a convidou para fazer parte da cinebiografia de sua filha. "Ela não recusou nada, nem foi chamada. Agora todo dia quer aparecer falando meu nome. Vou pedir para meu advogado te parar", escreveu nos comentários de um perfil de fofoca no Instagram.