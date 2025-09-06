Atriz da Globo vista em precariedade recebe ajuda para lavar cabelos e casa

Rejane Schumann, 74, ex-atriz da Globo que foi encontrada em condições de abandono dentro de um apartamento em Porto Alegre (RS), segue recebendo apoio de voluntários.

O que aconteceu

Ontem, Rejane foi levada a um salão de beleza. O momento foi registrado por Deise Falci, ativista que localizou a artista. "O cabelo dela estava horrível. Duro de tão sujo, com pontas duplas, sem corte. Mas ela é muito boa de papo. Foi um momento especial. Conseguimos trazer a Rejane para um dia de rainha", comentou nas redes sociais.

A ativista relembrou a mobilização de voluntários para limpar o apartamento da atriz. Deise disse que chegou a abastecer a geladeira, comprou colchão, lençóis e roupas de cama. "Fiquei muito feliz que a geladeira estava ligada!", disse relatando ter visto o eletrodoméstico funcionando em visitas seguintes ao apartamento.

Ativista mostra cuidados com Rejane Schumann Imagem: Reprodução/Instagram

Rejane irá morar com uma sobrinha em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. A informação foi confirmada à Folha pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que também esclareceu que a família da atriz desconhecia sua real situação, uma vez que os contatos recentes não apontavam sinais de problemas. Rejane receberá o acompanhamento de uma assistente social.

Quem é a atriz

Rejane ficou conhecida por integrar o elenco de diversas novelas da Globo nos anos 70. Ela atuou em novelas de grande sucesso da emissora, como O Feijão e o Sonho (1976), O Astro (1977), Dancin' Days (1978) e Pai Herói (1979).

Ela também atuou no cinema. Rejane esteve no elenco dos filmes O Grande Rodeio (1975) e Motorista Sem Limites (1970).

Formada em teatro e direito, a atriz também teve uma atuação na área jurídica. Além disso, também trabalhou como escritora, apresentadora e repórter.