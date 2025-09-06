Regiane Alves teve incentivo de Susana Vieira para posar nua: 'Mostra tudo'

Regiane Alves, 47, foi incentivada por Susana Vieira a posar nua em 2003, quando estava no auge do sucesso com a personagem Dóris, de "Mulheres Apaixonadas" (Globo).

O que aconteceu

Durante sua participação no podcast Papagaio Falante, de Sério Mallandro, a atriz relembrou que ficou em dúvida ao receber o convite para edição de aniversário da Playboy. "Demorei muito para aceitar. Achava que não tinha muito a ver comigo, que era uma exposição desnecessária. Ao mesmo tempo, era uma edição de aniversário, e tinha um status nisso", afirmou.

Susana Vieira, sua colega de bastidor na novela, foi quem a convenceu. "Mas aí a Susana Vieira falou pra mim: 'Tem que fazer, minha filha. Antes a gente fazia sem ganhar nenhum tostão. Agora que pagam bem faz mesmo. Tem que fazer. Mostra tudo!".

Regiane demonstrou muito orgulho das fotos feitas por Bob Wolfenson, nos bastidores de um set de filmagem. "Não tem nenhuma foto escandalosa. Não me arrependo de nada. Foi do jeito que eu quis fazer. Ficou também muito em cima da personagem (a chamada de capa era "Dóris para maiores"), da vilã que eu fazia na novela".