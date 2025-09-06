Raul Gil apresenta melhora em quadro e segue estável, diz boletim

Raul Gil, 87, internado desde a noite de terça-feira (3) no Hospital Moriah, em São Paulo, segue estável e com uma melhora no quadro.

O que aconteceu

Em boletim médico divulgado hoje, o hospital informou que o apresentador melhorou. "O paciente apresentou melhora do quadro abdominal com diminuição dos sinais inflamatórios e infecciosos. Seu estado geral é estável e segue recebendo medicação endovenosa."

O apresentador foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação.

O apresentador está fora da TV desde dezembro de 2024, quando saiu do SBT. Ele estava no canal há 14 anos.

Recentemente, lidou com uma polêmica envolvendo sua filha, Nanci Gil, e sua neta, Raquel. Nanci acusou o pai de ter sido ausente em sua criança.

Ele negou as acusações. "Eu não sou nada do que ela falou. Sou o amigo dela, o pai dela e o avô da minha neta. Nunca abandonei", disse. O apresentador acrescentou que sempre ajudou a filha. "O que ela tem, praticamente foi eu que dei", disse em entrevista ao Domingo Espetacular.