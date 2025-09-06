Topo

Entretenimento

Priscilla se esquiva sobre treta com João Lucas: 'Não vi a entrevista'

Priscilla no primeiro dia do The Town - Brazil News
Priscilla no primeiro dia do The Town Imagem: Brazil News
do UOL

De Splash, em São Paulo

06/09/2025 19h23

Priscilla Alcantara desconversou sobre a suposta treta com João Lucas, marido de Sasha Meneghel, exposta pelo próprio durante uma entrevista.

O que aconteceu

Nos bastidores do The Town, Priscilla falou sobre a treta. O afastamento entre a cantora e o casal foi tema de uma entrevista de João para o podcast "De Frente com Blogueirinha", exibido em agosto deste ano.

Relacionadas

João Lucas, marido de Sasha, revela medo sobre shows: 'E se ninguém for?'

Marido de Sasha não percebe e acaba expondo bumbum nas redes

Priscilla diz que mesmo na fase evangélica era considerada 'rebelde'

Eu não sei. Não vi a entrevista, não tenho o que falar
Priscilla sobre treta com João Lucas

João foi questionado por Blogueirinha sobre o afastamento de Priscilla. Ele e sua esposa, Sasha, eram muito próximos da cantora, que chegou a fazer um show no casamento do casal.

A suposta briga entre o trio virou assunto nas redes sociais no fim de 2024. Na época, Priscilla mudou o seu nome artístico —tirando o sobrenome Alcântara— no mesmo período em que João fazia o mesmo movimento para a sua carreira.

Durante o papo, ele disse que as comparações realmente aconteceram. Ele explicou que ambos mudaram o nome no mesmo período. "Só que quando eu mudei meu nome, foi uma coisa que o Instagram fez automático, eu já tinha enviado a solicitação há 5 meses. Rolou deles mudarem o meu nome na semana que a Priscilla tinha mudado o nome dela. Nessa época, ela frequentava a minha casa".

A gente não brigou por isso. Só que pessoas começaram a falar na internet, pessoas da equipe dela, da família dela, a falar sobre mim. Eu entrei em contato com ela, a gente conversou, entendeu o que estava acontecendo. Algumas coisas foram acontecendo a partir daí que a gente foi se afastando um pouco. Uma coisa deu sequência a outra
João Lucas sobre treta com Priscilla

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Priscilla se esquiva sobre treta com João Lucas: 'Não vi a entrevista'

Altas Horas de hoje traz Narcisa, Bia do BBB e filha de Belchior Entre convidados

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 8/9 a 13/9

Ator de Bridgerton anuncia pausa na carreira e explica motivo

Kleber Mendonça e Wagner Moura roubam cena em festival com 'momento fofo'

Marquezine explica o que significa 'beijo grego' para Sasha: 'Não sabe?'

Filipe Ret pede liberdade para Oruam no The Town: 'MC não é bandido'

Wesley Safadão ganha três relógios de Natanzinho Lima: 'R$ 1,7 milhão'

Ana Castela desconversa após ser questionada sobre affair com Zé Felipe

Virginia Fonseca renova bronzeado e abdômen chama atenção

Drama de Jim Jarmusch vence Leão de Ouro do Festival de Veneza