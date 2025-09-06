Priscilla se esquiva sobre treta com João Lucas: 'Não vi a entrevista'
Priscilla Alcantara desconversou sobre a suposta treta com João Lucas, marido de Sasha Meneghel, exposta pelo próprio durante uma entrevista.
O que aconteceu
Nos bastidores do The Town, Priscilla falou sobre a treta. O afastamento entre a cantora e o casal foi tema de uma entrevista de João para o podcast "De Frente com Blogueirinha", exibido em agosto deste ano.
Eu não sei. Não vi a entrevista, não tenho o que falar
Priscilla sobre treta com João Lucas
João foi questionado por Blogueirinha sobre o afastamento de Priscilla. Ele e sua esposa, Sasha, eram muito próximos da cantora, que chegou a fazer um show no casamento do casal.
A suposta briga entre o trio virou assunto nas redes sociais no fim de 2024. Na época, Priscilla mudou o seu nome artístico —tirando o sobrenome Alcântara— no mesmo período em que João fazia o mesmo movimento para a sua carreira.
Durante o papo, ele disse que as comparações realmente aconteceram. Ele explicou que ambos mudaram o nome no mesmo período. "Só que quando eu mudei meu nome, foi uma coisa que o Instagram fez automático, eu já tinha enviado a solicitação há 5 meses. Rolou deles mudarem o meu nome na semana que a Priscilla tinha mudado o nome dela. Nessa época, ela frequentava a minha casa".
A gente não brigou por isso. Só que pessoas começaram a falar na internet, pessoas da equipe dela, da família dela, a falar sobre mim. Eu entrei em contato com ela, a gente conversou, entendeu o que estava acontecendo. Algumas coisas foram acontecendo a partir daí que a gente foi se afastando um pouco. Uma coisa deu sequência a outra
João Lucas sobre treta com Priscilla