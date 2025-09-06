Topo

Entretenimento

MC Carol revela mudança na rotina após perder 54 kg: 'Hoje me sinto viva'

MC Carol eliminou 54 kg desde sua bariátrica em 2022 - Reprodução/Instagram
MC Carol eliminou 54 kg desde sua bariátrica em 2022 Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

06/09/2025 16h37

MC Carol, 31, compartilhou hoje um relato sobre como a vida dela mudou desde que passou por uma cirurgia bariátrica no final de 2022.

O que aconteceu

A funkeira, que já eliminou mais de 54 kg, falou sobre as novas experiências que se tornaram possíveis. Não dá para explicar a felicidade de poder usar diferentes tipos de roupa, como vestidos longos ou justos, de fazer um show inteiro em pé sem sentir dor ou falta de ar, de usar o banheiro do avião, de sentar em qualquer cadeira... Hoje me sinto viva!", declarou.

Relacionadas

Dieta rigorosa e treinos intensos: como The Rock perdeu 27 kg para filme

Após bariátrica, Leandro Hassum diz que ainda se vê com 160 kg

Os fãs não esconderam a emoção com o relato da artista. "Carol, você é um exemplo de resistência e dignidade. Mulher preta mostrando que é possível!", comentou um seguidor. Outro escreveu: "Que tudo! Fico muito feliz por você. Sempre cuide da sua saúde." Entre as mensagens, também houve elogios como: "Diva! Você é incrível."

Carol revelou que o medo a impediu de realizar a cirurgia antes. "Demorei muito tempo para fazer. Tinha que ter feito aos 18 e fui enrolando. Aí, com quase 30, fui lá e fiz. Tinha medo. As pessoas falavam: 'bariátrica mata, você vai morrer'. Acho que antigamente tinha que cortar de cima a baixo. Mas hoje em dia são só quatro furinhos e acabou", explicou.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Drama de Jim Jarmusch vence Leão de Ouro do Festival de Veneza

Raul Gil apresenta melhora em quadro e segue estável, diz boletim

MC Carol revela mudança na rotina após perder 54 kg: 'Hoje me sinto viva'

'Clube do Crime das Quintas-Feiras' é mais visto da Netflix: como é o filme

Diretor independente Jim Jarmusch triunfa no Festival de Veneza

Atriz da Globo vista em precariedade recebe ajuda para lavar cabelos e casa

Mulher flagrada em 'kisscam' de show do Coldplay pediu divórcio, diz site

Thriller "Fuze" emociona público no Festival de Cinema de Toronto

The Town 2025 começa sob garoa fina e com multidão da Geração Z

Roberta Miranda detona mãe de Marília Mendonça: 'Só pensa em dinheiro'

Bonner faz brincadeira ao vivo sobre saída do JN: 'Eu já tinha falado?'