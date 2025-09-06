Topo

Marquezine ironiza duração de seus namoros e entrega se ficou com mulheres

Bruna Marquezine no terceiro dia de desfiles na Sapucaí Imagem: Brazil News
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/09/2025 07h52

Bruna Marquezine, 30, foi direta ao responder se já ficou com mulheres durante sua participação no programa Lady Night (Multishow).

O que aconteceu

Ao participar do quadro com Héctor Bolígrafo, a atriz respondeu afirmativamente à pergunta de Tatá Werneck sobre ficar com mulheres. "Sim!", garantiu, causando espanto na apresentadora.

De imediato, Tatá quis conferir se Marquezine falava a verdade sobre sua relação com pessoas do mesmo sexo. "Ela fala a verdade", confirmou o especialista.

Ainda no programa, Bruna Marquezine ironizou a duração de seus relacionamentos, ao relembrar suas viagens com Sasha Meneghel, 27, e João Lucas, 26. "Ela [Sasha] é casada. Eu, no máximo, duro três meses num relacionamento. Então, normalmente eu estou solteira viajando com eles", disse a atriz.

Em uma dessas viagens, a artista relembrou ter interrompido um momento íntimo do casal de amigos. "Terminei meu banho, fui bater na porta do quarto dela e lembrei que ela é casada. Eu perguntei: 'Tá transando?'".

