Topo

Entretenimento

Marquezine explica o que significa 'beijo grego' para Sasha: 'Não sabe?'

Bruna Marquezine e Sasha em publicação nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Sasha em publicação nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/09/2025 18h18

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel participaram do último episódio de Lady Night, apresentado por Tatá Werneck. Durante uma dinâmica, o assunto esquentou e a atriz explicou para a amiga o significado de 'beijo grego'.

O que aconteceu

As amigas participaram de um quadro do programa em que a apresentadora imita uma criança. Tatá fez diversas perguntas sem filtro para a dupla, incluindo temas inusitados.

Relacionadas

Bruna Marquezine faz treino de glúteos e dá dica de execução do exercício

Bruna Marquezine interrompeu intimidade entre Sasha e marido: 'Transando'

Marquezine assume que já ficou com mulheres e brinca sobre namoros curtos

Uma das perguntas foi se Sasha sabia o que significava 'beijo grego'. Ela respondeu: "Você vai rir de mim, mas eu acho que eu não lembro. Já me falaram, mas eu esqueci. Não lembro".

Sem papas na língua, Bruna explicou para a amiga. "Você não sabe? É beijo no c*". Tatá emendou o assunto perguntando se Sasha realmente não tem anus, fazendo referência a uma boatos que circulam nas redes sociais de que a filha de Xuxa teria nascido sem.

Durante a dinâmica, Tatá também relembrou a relação de Marquezine com João Guilherme. A apresentadora questionou porque ela não foi filmada quando esteve na Fazenda Talismã com a família do ex-namorado, que inclui Virginia Fonseca. "Não caiu o pix", brincou Bruna.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Priscilla se esquiva sobre treta com João Lucas: 'Não vi a entrevista'

Altas Horas de hoje traz Narcisa, Bia do BBB e filha de Belchior Entre convidados

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 8/9 a 13/9

Ator de Bridgerton anuncia pausa na carreira e explica motivo

Kleber Mendonça e Wagner Moura roubam cena em festival com 'momento fofo'

Marquezine explica o que significa 'beijo grego' para Sasha: 'Não sabe?'

Filipe Ret pede liberdade para Oruam no The Town: 'MC não é bandido'

Wesley Safadão ganha três relógios de Natanzinho Lima: 'R$ 1,7 milhão'

Ana Castela desconversa após ser questionada sobre affair com Zé Felipe

Virginia Fonseca renova bronzeado e abdômen chama atenção

Drama de Jim Jarmusch vence Leão de Ouro do Festival de Veneza