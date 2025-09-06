Topo

Kéfera desabafa sobre preocupação com mau cheiro em treino: 'Suo muito'

Kéfera admite incômodo com o suor durante exercícios físicos - Reprodução/Instagram
Kéfera admite incômodo com o suor durante exercícios físicos
06/09/2025 09h52

Acostumada a se considerar "muito cheirosa", Kéfera Buchmann revelou que a rotina fitness trouxe novas inseguranças, entre elas, o receio com o cheiro de suor durante os treinos.

A influenciadora admitiu que lida com a preocupação do "mau cheiro" durante os exercícios. "É uma das minhas maiores dores. Estou sempre treinando e suo muito nesse momento, faço muitos vídeos nas redes sociais pingando de suor, e tenho essa preocupação com mau cheiro", contou em entrevista à revista ELA.

Apesar de compartilhar parte de sua rotina de treinos nas redes, Kéfera explica que nunca teve como objetivo reforçar padrões estéticos. "A pressão estética sobre o corpo feminino sempre foi muito alta, e agora, com esse modismo do corpo super magro voltando à tona, eu estou fora de incentivar isso", afirmou.

Para a influenciadora, o foco vai além da aparência física. "O que eu brinco de 'ficar gostosa' não tem a ver com um tipo de corpo, mas com uma energia. É sobre se sentir bem, se olhar no espelho e pensar: eu estou gata, eu estou gostosa", explicou.

Kéfera costuma se arrumar, passar maquiagem e cuidar do cabelo antes dos treinos para reforçar a sensação de bem-estar. A influenciadora também lançou a sua própria linha de bodysplash. "É sobre a sensação: você está suando, mas continua cheirosa. Pode fazer musculação, dançar, pular corda, curtir carnaval, e ainda assim se sentir confiante, exalando uma fragrância gostosa. É isso que eu quero incentivar, não um padrão de beleza", concluiu.

