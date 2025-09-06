Atriz de 'Avenida Brasil' sobre emagrecimento: 'Desocupados julgam'

Topo

06/09/2025 12h32

Karol Lannes, conhecida por interpretar Ágata na novela Avenida Brasil (Globo), abriu o coração sobre seu processo de emagrecimento.

O que aconteceu

Em um desabafo nas redes sociais, ela rebateu a ideia de que pessoas emagrecem por se odiarem. "Vocês têm essa ideia de que a galera está emagrecendo porque se odeia, mas a verdade não é essa. Eu estou no meu processo de emagrecimento porque me amo muito. Sei que quando não estou tendo hábitos saudáveis, preciso mudar", destacou.

Karol também comentou sobre sua relação com o próprio corpo e autoestima. "Postei foto de biquíni e falei de amor próprio, e eu sustento. A vida toda eu tive energia de gostosa, corpo de gostosa, nunca me odiei gorda. Beijava quem eu queria. Emagrecer não vai me fazer uma pessoa melhor, nem mais bonita", explicou.

A atriz confessou que faz uso de Monjauro, medicamento para emagrecer. "Estou na dose de cinco e pretendo ficar um tempo sem. Depois que apliquei, fiquei dois dias só existindo. Cada corpo reage de um jeito e o meu ainda está se acostumando. Depois que tomo, estou sentindo muito enjoo e diarreia, por isso é bom ter acompanhamento médico. Claro que a medicação ajuda, mas não é o caminho mais fácil."

