Atriz de 'Avenida Brasil' sobre emagrecimento: 'Desocupados julgam'

Karol Lannes, conhecida por interpretar Ágata na novela Avenida Brasil (Globo), abriu o coração sobre seu processo de emagrecimento.

O que aconteceu

Em um desabafo nas redes sociais, ela rebateu a ideia de que pessoas emagrecem por se odiarem. "Vocês têm essa ideia de que a galera está emagrecendo porque se odeia, mas a verdade não é essa. Eu estou no meu processo de emagrecimento porque me amo muito. Sei que quando não estou tendo hábitos saudáveis, preciso mudar", destacou.

Karol Lannes falou sobre amor próprio em vídeo nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

Karol também comentou sobre sua relação com o próprio corpo e autoestima. "Postei foto de biquíni e falei de amor próprio, e eu sustento. A vida toda eu tive energia de gostosa, corpo de gostosa, nunca me odiei gorda. Beijava quem eu queria. Emagrecer não vai me fazer uma pessoa melhor, nem mais bonita", explicou.

A atriz confessou que faz uso de Monjauro, medicamento para emagrecer. "Estou na dose de cinco e pretendo ficar um tempo sem. Depois que apliquei, fiquei dois dias só existindo. Cada corpo reage de um jeito e o meu ainda está se acostumando. Depois que tomo, estou sentindo muito enjoo e diarreia, por isso é bom ter acompanhamento médico. Claro que a medicação ajuda, mas não é o caminho mais fácil."