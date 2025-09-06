João Silva sobre recuperação de Faustão: 'Processo árduo'

João Silva, 21, falou que o pai, Fausto Silva, 75, se recupera bem após passar por mais dois transplantes em agosto.

"O meu pai cada dia tá melhor. Eu acho que é um processo longo, processo árduo, mas tá indo muito bem. A recuperação tá ótima", disse em papo com jornalistas no The Town hoje.

O que aconteceu

O apresentador disse que consegue se divertir mais agora que o pai está em casa. "Você vai leve, né? É outra coisa, é completamente diferente".

Questionado a respeito, citou Luciano Huck e Celso Portiolli como apresentadores que admira, e ressaltou Patrícia Abravanel como alguém que se assemelha. "Acho que por ser uma trajetória bem parecida, ela sofreu muito, apanhou bastante no começo, por ser filha do Silvio, assumiu o programa Silvio Santos, que é um dos programas mais tradicionais da televisão brasileira, se não o mais, e ela conseguiu virar esse jogo e hoje tá aí com um índice de audiência. A Patrícia tá bastante nesse lugar de referência".