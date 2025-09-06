The Town: Irmã de Marquezine surge com suposto ex-affair de Anitta
Luana Maia, 21, irmã de Bruna Marquezine, chegou ao The Town com o ator Lucca Picon, 24. Ele já foi apontado como um suposto affair de Anitta.
O que aconteceu
Os dois chegaram juntos ao evento e foram fotografados no Autódromo de Interlagos. Contudo, não posaram lado a lado para fotos ou comentaram sobre.
Lucca foi apontado como affair de Anitta no fim de 2022. Os dois foram vistos juntos em alguns momentos entre dezembro de 2022 e março de 2023, mas nunca confirmaram o romance.
Luana, irmã de Bruna, é bastante discreta em sua vida pessoal. Ela mantém um perfil no Instagram com cerca de 100 mil seguidores, mas não compartilha detalhes sobre seus relacionamentos.