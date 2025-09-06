Topo

Entretenimento

The Town: Irmã de Marquezine surge com suposto ex-affair de Anitta

Irmã de Bruna Marquezine vai a The Town com ator Lucca Picon - Natalia Rampinelli/ Agnews
Irmã de Bruna Marquezine vai a The Town com ator Lucca Picon Imagem: Natalia Rampinelli/ Agnews
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/09/2025 23h07

Luana Maia, 21, irmã de Bruna Marquezine, chegou ao The Town com o ator Lucca Picon, 24. Ele já foi apontado como um suposto affair de Anitta.

O que aconteceu

Os dois chegaram juntos ao evento e foram fotografados no Autódromo de Interlagos. Contudo, não posaram lado a lado para fotos ou comentaram sobre.

Relacionadas

The Town: produção interrompe show por motivos de segurança e faz pedido

Simone Mendes se desculpa por exibir bandeira do Pará em show no Amazonas

João Silva sobre recuperação de Faustão: 'Processo árduo'

Lucca foi apontado como affair de Anitta no fim de 2022. Os dois foram vistos juntos em alguns momentos entre dezembro de 2022 e março de 2023, mas nunca confirmaram o romance.

Luana, irmã de Bruna, é bastante discreta em sua vida pessoal. Ela mantém um perfil no Instagram com cerca de 100 mil seguidores, mas não compartilha detalhes sobre seus relacionamentos.

. - Natalia Rampinelli/ Agnews - Natalia Rampinelli/ Agnews
Irmã de Bruna Marquezine vai a The Town com ator Lucca Picon
Imagem: Natalia Rampinelli/ Agnews

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

The Town: Irmã de Marquezine surge com suposto ex-affair de Anitta

João Silva sobre recuperação de Faustão: 'Processo árduo'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 8/9 a 13/9

Simone Mendes se desculpa por exibir bandeira do Pará em show no Amazonas

The Town: produção interrompe show por motivos de segurança e faz pedido

Elizabeth Hurley surge de biquíni branco e celebra: 'Melhor verão'

Raul Gil continua internado, mas melhora a cada dia, diz assessoria

Howie D, do Backstreet Boys, cobra mais que salário mínimo por foto e almoço com fãs

Setlist de Lauryn Hill no The Town: veja músicas de show ao lado de YG e Zion Marley

Travis Scott no The Town: Veja provável setlist do cantor para festival

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 8/9 a 13/9