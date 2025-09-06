Filipe Ret pede liberdade para Oruam no The Town: 'MC não é bandido'

Filipe Ret pediu liberdade para Oruam, rapper preso desde 22 de julho deste ano, durante seu show no The Town, neste sábado (6). Ele se apresentou no palco principal do festival, que começou hoje no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

Filipe falou sobre Oruam antes de cantar um de seus maiores hits. "Pra quem se sente abençoado nessa porr*. Vem comigo assim. Liberdade para Oruam, porr*. MC não é bandido", gritou o rapper antes de começar "Me Sinto Abençado", uma parceria com Ajaxxx e MC Poze do Rodo.

Oruam foi preso em 22 de julho deste ano. A polícia cumpria mandado de busca e apreensão contra um menor acusado de tráfico de drogas. O adolescente estaria escondido na casa do cantor, Complexo da Penha, no Rio de Janeiro.

Oruam e sete outras pessoas que estavam no local teriam corrido para a sacada da casa. Eles também teriam trocado tiros com a polícia, forçando os agentes a se abrigarem na viatura.

O MP apresentou uma denúncia de tentativa de homicídio. A promotora também destacou publicações nas redes sociais feitas pelo cantor, nas quais ele incitava a violência contra a polícia e desafiava a presença dos agentes na comunidade.

Oruam ficou horas foragido. No entanto, o cantor resolveu se entregar. Ele usou as redes sociais para se desculpar. "Eu errei. Desculpa aí todo mundo, vou provar para vocês que não sou bandido. Vou dar a volta por cima e vencer através da minha música. Ontem, eu estava muito nervoso com tudo que aconteceu. Quero dizer aos meus fãs que amo muito vocês."

Oruam também responde por outros crimes. São eles: Tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal