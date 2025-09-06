Topo

'Êta Mundo Melhor!' hoje (6): veja resumo do capítulo deste sábado

Estela (Larissa Manoela) em "Êta Mundo Melhor!"
Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

06/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (6) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Estela conta sobre seu passado a Dita. Anabela passa mal, e Dirce a leva para o hospital. Olga é contratada para trabalhar na fábrica. Estela afirma a Anabela que ela será curada. Zulma e Samir conhecem Ivete. Quincas convida Zé dos Porcos para ir ao dancing com ele. Maria Divina se assusta com a conversa de Cunegundes sobre Dom Pedro II. Celso adultera o desenho da marca de nascença do filho de Candinho, para que ninguém reconheça Samir. Sabiá flagra Ernesto na casa de Zulma.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

