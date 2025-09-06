Drama de Jim Jarmusch vence Leão de Ouro do Festival de Veneza

Deu o inesperado: Father Mother Sister Brother, novo drama do cineasta Jim Jarmusch, foi premiado com o Leão de Ouro na 82ª edição do Festival de Cinema de Veneza neste sábado, 6. O longa-metragem estava cotado para levar algum prêmio, mas passava longe das apostas da honraria máxima do festival.

O filme fala sobre irmãos que se reencontram após anos separados, forçados a confrontar tensões não resolvidas e reavaliar seus relacionamentos tensos com seus pais emocionalmente distantes. No elenco, nomes como Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat e Françoise Lebrun.

Enquanto isso, um filme bem mais politizado e espinhoso para o atual momento global, The Voice of Hind Rajab, filme sobre a guerra em Gaza, levou o Leão de Prata.

O júri liderado por Alexander Payne ainda laureou a chinesa Xin Zhilei como melhor atriz por sua atuação em The Sun Rises on Us All, de Cai Shangjun, uma história sobre um triângulo amoroso ambientado no mundo das oficinas de trabalho em Guangzhou. O italiano Toni Servillo venceu como melhor ator por interpretar um presidente no fim de seu mandato em La Grazia, de Paolo Sorrentino.

Benny Safdie levou o prêmio de melhor diretor por sua cinebiografia de Mark Kerr, lutador de MMA, The Smashing Machine, que já gerou burburinho para o Oscar com sua estrela, Dwayne Johnson.

Valérie Donzelli e Gilles Marchand foram reconhecidos com o prêmio de melhor roteiro por seu drama sobre a economia gig, At Work, um filme francês sobre uma fotógrafa de sucesso que larga tudo para se dedicar à escrita, e acaba na pobreza.

O prêmio especial do júri foi para o cineasta italiano Gianfranco Rosi por seu documentário lírico sobre Nápoles, Below the Clouds.

Eles também distinguiram a atriz suíça Luna Wedler com o Prêmio Marcello Mastroianni, concedido a um jovem ator, por sua atuação no filme Silent Friend, uma história poética em três partes sobre uma árvore ginkgo em uma cidade universitária medieval na Alemanha.

Mostras paralelas

Os vencedores da seção paralela Horizontes, focada em "descoberta cinematográficas" e liderada pela cineasta francesa Julia Ducournau, foram anunciados primeiro. En El Camino, sobre o mundo do transporte rodoviário de longa distância no México, do cineasta David Pablos, venceu como melhor filme. Anuparna Roy ficou emocionada ao aceitar o prêmio de melhor diretora por seu longa de estreia, Songs of Forgotton Trees, sobre duas mulheres migrantes em Mumbai.

Roy, que é indiana, dedicou parte de seu discurso ao conflito em Gaza.

"Toda criança merece paz, liberdade, libertação, e a Palestina não é exceção", disse Roy. "Eu estou ao lado da Palestina. Posso chatear meu país, mas isso não importa mais para mim."

A cineasta Maryam Touzani (Calle Málaga), vencedora do prêmio do público da Armani Beauty, também usou seu discurso para destacar Gaza.

"Quantas mães ficaram sem filhos", ela disse. "Quantos mais serão necessários até que esse horror seja interrompido? Nos recusamos a perder nossa humanidade."

Cineasta de Aftersun, Charlotte Wells entregou o prêmio de filme de estreia a Nastia Korkia por Short Summer, que falou sobre a guerra em curso na Ucrânia. Seu filme é um relato levemente autobiográfico de uma criança que vive com seus avós durante a guerra na Chechênia.

"Eu realmente espero que mantenhamos nossos olhos bem abertos e que encontremos a força para parar a guerra", disse Korkia.

A cerimônia também incluiu uma homenagem ao falecido Giorgio Armani, que morreu na quinta-feira, com uma ovação de pé do público. A Armani Beauty é uma patrocinadora de longa data do festival.

Corrida ao Oscar

A seleção da competição principal deste ano incluiu muitos possíveis candidatos de peso ao Oscar. Kathryn Bigelow soltou um aviso sobre armas nucleares e o aparato de tomada de decisões com seu thriller urgente e realisticamente perturbador A House of Dynamite.

Guillermo del Toro revelou seu Frankenstein, uma interpretação suntuosamente gótica do clássico de Mary Shelley, com Oscar Isaac interpretando Victor Frankenstein como um louco romântico e Jacob Elodri, ingênuo e cru, como o monstro.

Park Chan-wook encantou com seu No Other Choice, uma comédia de humor ácido, uma sátira sobre o desespero de trabalhadores de escritório competindo por empregos.

Dwayne Johnson teve uma atuação séria como um lutador que luta contra o vício em analgésicos e vencedor no drama esportivo de MMA/UFC The Smashing Machine, enquanto Emma Stone e Jesse Plemons são estranhos e ferozes como sequestrada e sequestrador no provocador Bugonia de Yorgos Lanthimos.

George Clooney e Adam Sandler comoveram o público como uma estrela de cinema em envelhecimento e seu gerente dedicado em uma jornada de auto-descoberta pela Europa em Jay Kelly, uma carta de amor implacavelmente verdadeira para Hollywood, em toda a sua futilidade e beleza.

Jude Law franziu a testa como Vladimir Putin em The Wizard of the Kremlin e Amanda Seyfried deu um rosto humano e feminista à seita religiosa dos shakers em The Testament of Ann Lee.

Julia Roberts também exibiu seus músculos de atuação como uma professora de filosofia de Yale em meio a uma acusação de má conduta contra um colega em After the Hunt, mas nem ela nem seus colegas de elenco Andrew Garfield, Ayo Edebiri e o diretor, Luca Guadagnino, são elegíveis para prêmios em Veneza. O filme estreou fora de competição.

Desde 2014, o Festival de Cinema de Veneza recebeu quatro vencedores de melhor filme, incluindo A Forma da Água, Birdman, Spotlight e Nomadland. No ano passado, eles tiveram vários filmes que acabaram sendo premiados no Oscar na programação, incluindo O Brutalista de Brady Corbet, que ganhou três, incluindo melhor ator para Adrien Brody, o vencedor de melhor filme internacional de Walter Salles, Ainda Estou Aqui.

O vencedor do Leão de Ouro anterior, a estreia em língua inglesa de Pedro Almodóvar, The Room Next Door, um sucesso em Veneza com uma ovação de 18 minutos, não recebeu nenhuma indicação ao Oscar.