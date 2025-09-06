Topo

'Dona de Mim' hoje (6): veja resumo do capítulo deste sábado

Ayla (Bel Lima) em "Dona de Mim" - Léo Rosário/Globo
Ayla (Bel Lima) em 'Dona de Mim' Imagem: Léo Rosário/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

06/09/2025 08h50

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (6) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Rosa confunde Samuel com Josef. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma a Nina que quer independência de Jaques. Filipa ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa. Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital. Ayla é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez. Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

