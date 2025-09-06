Topo

Mulher flagrada em 'kisscam' de show do Coldplay pediu divórcio, diz site

Flagra de suposta traição em show do Coldplay bomba na web Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/09/2025 15h42

Kristin Cabott, a mulher flagrada abraçada ao então CEO da Astronomer Andy Byron durante um show do Coldplay, se divorciou.

O que aconteceu

As informações foram publicadas pelo Daily Mail. De acordo com o veículo, o pedido foi feito no dia 13 de agosto, em um tribunal em Portsmouth, New Hampshire. Kristin era casada com Andrew Carbot.

Ao veículo britânico, Julia, ex-esposa de Andrew, confirmou a separação. "Mandei uma mensagem para Andrew logo depois que aconteceu, e ele disse: 'A vida dela não tem nada a ver comigo', e disse que eles estavam se separando."

Ela ainda criticou o ex-marido. "Ele é um egocêntrico obcecado por dinheiro."

Há indícios de que o suposto caso foi a "gota d'água" no casamento. Uma fonte disse ao jornal: "A família agora diz que está com problemas no casamento há vários meses e que estava discutindo a separação."

Procurados pelo portal, Kristin e Andrew não comentaram o caso.

Flagra

O escândalo começou depois que uma filmagem de um dos shows da banda Coldplay viralizou nas redes sociais. Um casal foi visto abraçado enquanto a 'kisscam' circulava pelos fãs. Diante do flagra, no entanto, eles se separam rapidamente. A mulher se virou de costas para esconder o rosto e o homem se abaixou para sair do enquadramento da câmera.

Chris Martin, 48, não conseguiu se segurar diante da reação da dupla. Sem papas na língua, o cantor especulou que a abrupta separação da dupla poderia ser um registro de uma suposta traição. "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos", disse.

O vídeo, originalmente postado pela fã Grace Springer no TikTok, ganhou proporções globais após internautas identificarem os envolvidos como executivos da Astronomer. O homem foi identificado como Andy Byron, à época CEO da Astronomer. Kristin era diretora do RH da empresa.

Byron foi afastado do cargo após o escândalo. "Nossos líderes são esperados para dar o exemplo em conduta e responsabilidade, e recentemente esse padrão não foi cumprido." O executivo já havia sido afastado ontem, e Pete DeJoy, cofundador e Chief Product Officer da empresa, assumirá como CEO interino.

Kristin também pedou demissão da empresa.

