Diretor independente Jim Jarmusch triunfa no Festival de Veneza

Por Crispian Balmer

VENEZA (Reuters) - O diretor independente norte-americano Jim Jarmusch ganhou o cobiçado Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, neste sábado, com "Father Mother Sister Brother", um filme em três partes de reflexões sobre famílias, envelhecimento e laços desconfortáveis entre pais e filhos adultos.

Dividido em capítulos ambientados em Nova Jersey, Dublin e Paris, o filme apresenta um elenco composto por Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Indya Moore e Luka Sabbat.

Cada parte passa suavemente por encontros domésticos em que nada de mais acontece, mas pequenos gestos e silêncios esboçam o incômodo geracional que pode afetar as famílias.

Jarmusch, de 72 anos, é um dos pilares do cinema independente dos Estados Unidos, tendo feito seu nome na década de 1980 com trabalhos excêntricos e de baixo orçamento, como "Stranger Than Paradise" e "Down by Law".

Seu último filme recebeu críticas positivas, mas não era um dos favoritos ao prêmio principal, já que muitos críticos deram preferência a "The Voice of Hind Rajab", um relato real e angustiante do assassinato de uma menina palestina de cinco anos durante a guerra de Gaza.

No final, o filme dirigido por Kaouther Ben Hania, da Tunísia, ficou com o segundo lugar no Leão de Prata.

O italiano Toni Servillo foi eleito o melhor ator por sua interpretação irônica de um presidente cansado que está chegando ao fim de seu mandato em "La Grazia", dirigido por seu colaborador de longa data Paolo Sorrentino.

A chinesa Xin Zhilei ganhou o prêmio de melhor atriz por seu papel em "The Sun Rises On Us All", um drama dirigido por Cai Shangjun que aborda questões de sacrifício, culpa e sentimentos não resolvidos entre amantes distantes que compartilham um segredo obscuro.

O festival de Veneza marca o início da temporada de premiações e regularmente apresenta grandes favoritos ao Oscar, com filmes que estrearam no evento nos últimos quatro anos recebendo mais de 90 indicações ao Oscar e ganhando quase 20.

Veneza costuma ser vista como o mais glamouroso e menos político dos principais festivais de cinema, mas em 2025 os filmes que causaram maior impacto se concentraram em eventos atuais, com a contínua invasão israelense de Gaza lançando uma longa sombra.

Ao revelar seu próprio filme no último fim de semana, Jarmusch reconheceu que estava preocupado com o fato de um de seus principais distribuidores ter recebido dinheiro de uma empresa ligada ao exército israelense.

"The Voice of Hind Rajab", que usa o áudio real dos pedidos desesperados de ajuda de uma jovem quando seu carro é atingido por tiros israelenses, foi o favorito dos fãs, recebendo uma ovação de pé recorde de 24 minutos na estreia.

(Reportagem de Crispian Balmer e Roberto Mignucci)