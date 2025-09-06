Topo

Entretenimento

'Cunilíngua é bom demais': 5 frases dos famosos para celebrar o Dia do Sexo

Dia do Sexo: Para celebrar a data, comemorada hoje (6/9), veja mais declarações picantes - Reprodução
Dia do Sexo: Para celebrar a data, comemorada hoje (6/9), veja mais declarações picantes Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, em São Paulo

06/09/2025 05h30

"É possível ter prazer anal". A frase de Sandy que estampou a Playboy em 2011 foi o assunto da época, embora tenha sido tirada de contexto.

Para celebrar o dia do sexo, comemorado hoje, veja mais declarações picantes (ou não) dos famosos.

Pedro Scooby sobre beijo grego: "Cunilíngua é bom demais. Eu gosto da linguadinha, é maneiríssimo", disse o surfista em entrevista ao Surubaum.

1 - Reprodução/Instagram @pedroscooby - Reprodução/Instagram @pedroscooby
Pedro Scooby no Havaí (EUA)
Imagem: Reprodução/Instagram @pedroscooby

Marina Sena acha sexo anal viciante. "Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Eu namorava um cara com o pa* menor, dava muito o c* para ele", disse também no Surubaum.

1 - Webert Belecio/AgNews - Webert Belecio/AgNews
Show de Marina Sena no Festival de Inverno Rio 2025
Imagem: Webert Belecio/AgNews

Anitta ensinou uma amiga a fazer sexo oral — e consequentemente aproveitou disso. "Esses dias eu estava ensinando uma amiga minha a chupar b*ceta. Ela olhou para mim com aquela cara de 'é fácil assim?'. Eu falei que sim. Eu gozei em 3 minutos. Ela gozou em dois", revelou ao podcast Call Her Daddy.

1 - Hick Duarte/Divulgação - Hick Duarte/Divulgação
Anitta
Imagem: Hick Duarte/Divulgação

André Marques já contou que gosta de brinquedos sexuais e desenvolveu uma "engenhoca" sozinho." Peguei uma britadeira elétrica de bateria, cortei a ponta, soldei e botei uma r*la na ponta. Tenho que ter uma coisa para me ajudar", contou no Surubaum, com a intenção de usar o objeto na parceira.

1 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
André Marques
Imagem: Reprodução/Instagram

Mas nem todo mundo tem tanta libido, como Luísa Sonza: "Sexo é superestimado. Tem gente que gosta muito, eu não gosto tanto assim", disse em entrevista à Marie Claire.

1 - Thiago Mattos/Brazil News - Thiago Mattos/Brazil News
02.11.2024 - Luisa Sonza durante show no Qualistage, no Rio de Janeiro
Imagem: Thiago Mattos/Brazil News

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Entre filmes mais vistos da Netflix: o que fez 'Guerreiras do K-Pop' se tornar tão popular

Virgínia e Vini Jr: Chico e Bárbara decifram o dossiê do suposto namoro

'Cunilíngua é bom demais': 5 frases dos famosos para celebrar o Dia do Sexo

The Rock antes e depois: o mais bombado de Hollywood surpreende com mudança

'Nem todo viandante anda estradas': o poema que virou tema da 36ª Bienal

De 0 a 10: as notas de Sylvester Stallone para os filmes da franquia Rocky

Karol G traz funk, dança sexy e hit em português em show da NFL no Brasil

Taylor Swift no Brasil? Cantora não aparece em jogo da NFL e frustra fãs

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 6/9 a 13/9

Ana Castela canta hino em jogo da NFL com look cheio do estrelas e brilho

'Vale Tudo': a estratégia de Ana Clara para usar e abusar de Leonardo