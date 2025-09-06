'Cunilíngua é bom demais': 5 frases dos famosos para celebrar o Dia do Sexo

"É possível ter prazer anal". A frase de Sandy que estampou a Playboy em 2011 foi o assunto da época, embora tenha sido tirada de contexto.

Para celebrar o dia do sexo, comemorado hoje, veja mais declarações picantes (ou não) dos famosos.

Pedro Scooby sobre beijo grego: "Cunilíngua é bom demais. Eu gosto da linguadinha, é maneiríssimo", disse o surfista em entrevista ao Surubaum.

Pedro Scooby no Havaí (EUA) Imagem: Reprodução/Instagram @pedroscooby

Marina Sena acha sexo anal viciante. "Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Eu namorava um cara com o pa* menor, dava muito o c* para ele", disse também no Surubaum.

Show de Marina Sena no Festival de Inverno Rio 2025 Imagem: Webert Belecio/AgNews

Anitta ensinou uma amiga a fazer sexo oral — e consequentemente aproveitou disso. "Esses dias eu estava ensinando uma amiga minha a chupar b*ceta. Ela olhou para mim com aquela cara de 'é fácil assim?'. Eu falei que sim. Eu gozei em 3 minutos. Ela gozou em dois", revelou ao podcast Call Her Daddy.

Anitta Imagem: Hick Duarte/Divulgação

André Marques já contou que gosta de brinquedos sexuais e desenvolveu uma "engenhoca" sozinho." Peguei uma britadeira elétrica de bateria, cortei a ponta, soldei e botei uma r*la na ponta. Tenho que ter uma coisa para me ajudar", contou no Surubaum, com a intenção de usar o objeto na parceira.

André Marques Imagem: Reprodução/Instagram

Mas nem todo mundo tem tanta libido, como Luísa Sonza: "Sexo é superestimado. Tem gente que gosta muito, eu não gosto tanto assim", disse em entrevista à Marie Claire.