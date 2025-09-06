De 0 a 10: as notas de Sylvester Stallone para os filmes da franquia Rocky

Idealizador e protagonista da saga 'Rocky', Sylvester Stallone já revelou quais são os seus preferidos. Em entrevista concedida ao programa Friday Night with Jonathan Ross, em 2008, o ator deu nota para cada um dos cinco primeiros filmes da franquia e revelou 'odiar' um dos longas.

O que aconteceu

Para ele, "Rocky" (1976) é nota 10. O astro disse que o filme mudou sua vida. O longa conquistou três estatuetas do Oscar e apresentou ao mundo a história do boxeador. "É incrível", declarou Stallone.

Foi também nesse primeiro filme que surgiu a cena mais icônica da saga. Nela, Rocky corre pelas ruas da Filadélfia até chegar às escadarias do Philadelphia Museum of Art. O gesto de levantar os braços no alto dos degraus virou símbolo de superação e atrai fãs ao local até hoje.

Cena de 'Rocky' (1976) Imagem: IMDB

Já "Rocky II" (1979) recebeu nota 7,5. A sequência mostrava Balboa enfrentando a pressão da fama e do novo duelo com Apollo Creed. O apresentador Jonathan Ross brincou que o ator estava sendo generoso. Stallone riu, mas manteve sua avaliação.

Elenco de 'Rocky II' Imagem: Divulgação

"Rocky III" (1982) ganhou nota 9 do astro. O filme trouxe Clubber Lang, vivido por Mr. T, e consolidou a franquia como fenômeno pop. "Eu gosto muito desse filme", contou o ator. A trilha sonora e as cenas de treinamento até hoje são referência cultural.

Cena de 'Rocky III' Imagem: Divulgação

O quarto capítulo, "Rocky IV" (1985), foi definido por Stallone como o mais difícil de rodar e levou a nota 7,5. A luta contra Ivan Drago, interpretado por Dolph Lundgren, marcou a Guerra Fria no cinema. "Ele era quem batia mais forte", lembrou ele.

Cena do filme 'Rocky IV' Imagem: Reprodução

A nota zero surgiu quando Stallone avaliou "Rocky V" (1990). "Rocky V foi um fracasso. Definitivamente não estava à altura. Nem deveria pertencer à saga. O que me fez sentir mal foram os fãs. Todo mundo dizia: Eu odeio o quinto! Essa foi a razão para fazer mais um", disparou.

O quinto filme tentou humanizar Balboa em meio a crises financeiras e um novo pupilo. Mas se tornou o ponto mais baixo da saga. Para Stallone, o fracasso foi a faísca que reacendeu a vontade de corrigir o rumo.

Sylvester Stallone e Sage Stallone em "Rocky V" (1990) Imagem: Divulgação

"Rocky Balboa" (2006) foi uma despedida merecida, diz o ator. Stallone voltou ao papel em um drama melancólico, no qual o campeão aposentado encara o peso da idade e das perdas. Foi sua forma de dar dignidade ao personagem. "Não podia encerrar com algo tão fora de lugar", justificou.