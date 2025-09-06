'Nem todo viandante anda estradas': o poema que virou tema da 36ª Bienal
Começa hoje a 36ª Bienal de São Paulo, que ficará com visitação gratuita no Parque Ibirapuera até o dia 11 de janeiro.
'Nem todo viandante anda estradas'
Esta edição é inspirada num poema de Conceição Evaristo. Em "Da calma e do silêncio", a autora mineira reflete sobre como a pressa é inimiga de seu processo criativo. A obra é um tema recorrente em aulas escolares de literatura e interpretação de texto.
O eu lírico pede que o interlocutor não interrompa sua "aparente inércia" e não acelere sua caminhada. Somente no silêncio ela é capaz de acessar os "mundos submersos" em que faz poesia.
O tema da 36ª Bienal é "Nem todo viandante anda estradas - Da humanidade como prática". Em seis capítulos, a exposição se propõe a apresentar a humanidade como o encontro de diferentes experiências e pontos de vista.
A palavra "viandante" chamou a atenção de Thiago de Paula Souza, um dos curadores da Bienal. O termo se refere àquele que caminha, e não foi inventado por Conceição Evaristo: "Parecia que era um neologismo, mas era só uma falta de conhecimento meu de que a palavra realmente existe e está se perdendo o uso cotidiano", afirma em entrevista a Splash.
No título da Bienal em inglês, a palavra foi traduzida como "traveler". Comparável a "viajante", o termo é mais comum e não carrega a mesma estranheza de "viandante". Thiago lamenta que os visitantes internacionais não terão a mesma experiência dos falantes nativos de português ao ouvirem o nome da exposição, mas ressalta: "A estranheza também aparece em obras que não querem ser perfeitas, em que o belo não é o objetivo principal".
Confira o poema completo:
Quando eu morder
a palavra,
por favor,
não me apressem,
quero mascar,
rasgar entre os dentes,
a pele, os ossos, o tutano
do verbo,
para assim versejar
o âmago das coisas.
Quando meu olhar
se perder no nada,
por favor,
não me despertem,
quero reter,
no adentro da íris,
a menor sombra,
do ínfimo movimento.
Quando meus pés
abrandarem na marcha,
por favor,
não me forcem.
Caminhar para quê?
Deixem-me quedar,
deixem-me quieta,
na aparente inércia.
Nem todo viandante
anda estradas,
há mundos submersos,
que só o silêncio
da poesia penetra.